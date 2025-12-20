พท.เปิดบ้านรับ“เทวัญ ลิปตพัลลภ”พร้อมทีมโคราชเสริมความแข็งแกร่ง เตรียมเปิดตัวผู้สมัครครบ 25 ธ.ค.

นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค และประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค ให้การต้อนรับนายเทวัญ ลิปตพัลลภ อดีตหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา พร้อมคณะ ได้แก่ นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายวัชรพล โตมรศักดิ์ และนายสมบัติ กาญจนวัฒนา หลังจากพรรคชาติพัฒนามีมติไม่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้ง และนายเทวัญตัดสินใจลาออกจากพรรค ก่อนย้ายมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นทางการ
นายชูศักดิ์ ระบุว่า พรรคเพื่อไทยขอขอบคุณและยินดีต้อนรับทุกท่าน โดยเชื่อว่าประสบการณ์ทางการเมืองของนายเทวัญและทีมงานจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้พรรคในจังหวัดนครราชสีมาได้อย่างมีนัยสำคัญ
ด้านนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค เปิดเผยว่า พรรคเพื่อไทยเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างเต็มที่ และจะส่งผู้สมัครครบทั้ง 400 เขตทั่วประเทศ โดยจะมีการเปิดตัวผู้สมัครทั้งหมดในวันที่ 25 ธันวาคมนี้ พร้อมกล่าวต้อนรับนายเทวัญและทีมว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. โคราช ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้พรรคเพื่อไทยคว้าชัยในระบบแบ่งเขตของจังหวัดนครราชสีมา พร้อมย้ำว่าย้ำว่า การเสริมทัพครั้งนี้จะช่วยให้พรรคสามารถเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเพื่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ขณะที่ นายเทวัญ กล่าวว่า ภายหลังพรรคชาติพัฒนามีมติไม่ส่งผู้สมัคร สส. แต่หากสมาชิกประสงค์ทำงานทางการเมืองต่อก็ให้อิสระ จึงได้หารือกับทีมงาน ซึ่งล้วนทำงานในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง และได้พูดคุยกับผู้บริหารพรรคเพื่อไทย จึงเห็นว่าการมาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยจะทำให้พลังทางการเมืองในจังหวัดนครราชสีมามีความเป็นปึกแผ่นมากขึ้น
“ผมและทีมต้องขอบคุณพรรคเพื่อไทยที่เปิดพื้นที่ให้เข้ามาร่วมงาน และมั่นใจว่าทั้ง 3 เขตของเราจะได้รับความเชื่อมั่นจากพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้” นายเทวัญกล่าว