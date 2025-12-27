เชียงใหม่รับสมัคร ส.ส.วันแรกคึกคัก "เพื่อไทย-ภูมิใจไทย-ประชาชน-ประชาธิปัตย์"ส่งคนชิงชัยครบทั้ง10เขต

เชียงใหม่ - กกต.เชียงใหม่ เปิดวันแรกรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.ทั้ง 10 เขต บรรยากาศคึกคัก พรรคการเมืองน้อยใหญ่พร้อมหน้าส่งผู้สมัครลงสู้ศึก เบื้องต้นพบ 4 พรรคการเมือง "เพื่อไทย-ภูมิใจไทย-ประชาชน-ประชาธิปัตย์" ส่งผู้สมัครครบทั้ง 10 เขตเลือกตั้ง
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า วันนี้ (27 ธ.ค.68) ที่โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 1-10 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27-31 ธ.ค.68 บรรยากาศคึกคักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงก่อนถึงเวลาเปิดรับสมัคร จากการที่บรรดาผู้สมัครจากแต่ละพรรคการเมืองต่างพากันมาถึงสถานที่รับสมัครเพื่อลงทะเบียนก่อนที่จะเปิดรับสมัครในเวลา 08.30 น. ทำให้เมื่อถึงเวลาเปิดรับสมัครต้องมีการจับสลากเพื่อจัดลำดับการยื่นเอกสารหลักฐานสมัครและหมายเลขผู้สมัคร ขณะที่กลุ่มผู้สนับสนุนที่อยู่บนอัฒจันทร์และด้านนอกต่างส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจกันอย่างคึกคัก
โดยในช่วงก่อนที่จะเปิดรับสมัครนั้น นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่พบปะผู้สมัคร และประชาชน ซึ่งในเบื้องต้นพบว่ามีพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ ครบทั้ง 10 เขตเลือกตั้ง ได้แก่ พรรคเพื่อไทย,พรรคภูมิใจไทย,พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคประชาชน ทั้งนี้นายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า เบื้องต้นบรรยากาศการรับสมัครในวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี และมีการเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.68 ซึ่งในการเลือกตั้งวันที่ 8 ก.พ.69 นั้น ตั้งเป้าหมายมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 83 จากครั้งก่อนที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ร้อยละ 81.99
รายงานข่าวแจ้งว่า นอกจากแกนนำพรรคการเมืองทั้งนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย หรือนายชัยธวัช ตุลาธน ที่ปรึกษาพรรคประชาชน และอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ที่นำผู้สมัครของพรรคมายังสถานที่รับสมัครพร้อมทั้งผู้สนับสนุนและกองเชียร์ที่ติดตามมาให้กำลัง ซึ่งทำให้บรรยากาศการรับสมัครเป็นไปอย่างคึกคักแล้ว ขณะเดียวกันพบว่ามีกลุ่มผู้รณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ พากันมาจัดกิจกรรมที่บริเวณหน้าสถานที่รับสมัครด้วย โดยภายหลังจากยื่นใบสมัครเสร็จแล้ว ผู้สมัครแต่ละรายต่างพากันลงพื้นที่หาเสียงต่อทันที