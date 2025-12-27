สมุทรสงครามคึก! 6 พรรคแห่ชิงเก้าอี้ สส.เขตเดียว วันแรกรับสมัครต้องจับสลากเบอร์

สมุทรสงคราม - สนามเลือกตั้งสมุทรสงครามเดือดตั้งแต่วันแรก เปิดรับสมัคร สส.แบบแบ่งเขตเพียง 1 ที่นั่ง มีผู้สมัครจาก 6 พรรคการเมืองแห่ลงสนามก่อนเวลา ต้องจับสลากหมายเลขคึกคัก กองเชียร์แน่น ก่อนแยกย้ายลงพื้นที่หาเสียงทันที
วันนึ้( 27 ธ.ค.) ที่ห้องประชุมทองอุไร 4 ภายในโรงเรียนศรัทธาสมุทร ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ใช้เป็นสถานที่รับสมัครผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีเพียง 1 เขตเลือกตั้ง และมี สส.ได้ 1 คนเท่านั้น
บรรยากาศวันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้สมัครจาก 6 พรรคการเมืองทยอยเดินทางมาลงทะเบียนก่อนเวลา 08.30 น. ทำให้ต้องมีการจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร โดยมีนายชยชัย แสงอินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และนางสาวมาณวิกา ทองประเสริฐ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสังเกตการณ์
ผลการจับสลากหมายเลขผู้สมัครปรากฏว่า เบอร์ 1 นายจิระ แก้วมณี พรรคกล้าธรรม เบอร์ 2 นางสาวอรพิน หอมการะเกษ พรรคไทยทรัพย์ทวี เบอร์ 3 นายเศรษฐ์สิริ ลักขณาอุดมเลิศ พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 4 นายปรีชา ประจักษ์จิตร์ พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 5 นายอานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย พรรคประชาชน เบอร์ 6 นายธนธัส ขุนนุช พรรคเพื่อไทย
ผู้สมัครบางราย อาทิ นายจิระ แก้วมณี นายอานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย นายธนธัส ขุนนุช และนายเศรษฐ์สิริ ลักขณาอุดมเลิศ มีกองเชียร์นำพวงมาลัยดอกไม้มามอบให้กำลังใจ พร้อมรถติดป้ายหาเสียงมาจอดรอเขียนหมายเลขผู้สมัคร สร้างสีสันให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ก่อนจะแยกย้ายกันออกไปลงพื้นที่หาเสียงทันที