เขมรระมดยิงจรวด BM21 ถล่มช่องอานม้า และช่องบกอย่างหนัก

อุบลราชธานี-เขมรเปิดฉากBM21 ใส่ ช่องบก อานม้า ชาวบ้านเร่งอพยพ บางส่วนหลบในบังเกอร์รอดูผลการเจรจาช่วงเที่ยงวันนี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 07:00 น วันนี้( 27 ธ.ค.)ทหารกัมพูชาได้เปิดฉากยิงปืนใหญ่และจรวด BM21 เข้ามาในพื้นที่ช่องบก และช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ทำให้ประชาชนในพื้นที่ ที่กลับเข้ามาแล้ว ต้องทำการอพยพออกจากพื้นที่เป็นรอบที่ 3 ขณะที่ชาวบ้านบางส่วนยังคงหลบในบังเกอร์ เพื่อรอดูสถานการณ์ในช่วงเที่ยงวันนี้ ตามที่มีการเจรจาจะหยุดยิงของทั้งสองฝ่าย
นางสาวบานเย็น สีสด อายุ 48 ปี ชาวบ้านอำเภอน้ำยืน บอกว่า ตนเองพร้อมด้วยลูกชายและคุณแม่ มีบ้านพักห่างจากบังเกอร์ประมาณ 1 กิโลเมตร เพิ่งกลับเข้ามาในพื้นที่ได้ 2 วัน เพื่อนบ้านบางส่วนก็เพิ่งกลับเข้ามา หลังจากได้รับคำสั่งอนุญาตให้กลับเข้าพื้นที่เมื่อวาน เพราะมีข่าวการเจรจาจุดยิงในช่วงเที่ยงวันนี้ ซึ่งตนจึงจะรอดูสถานการณ์ ในช่วงเที่ยงวันนี้ก่อน หากตอนบ่ายยังไม่มีการหยุดยิง จึงจะอพยพออกจากพื้นที่ เพราะตอนนี้คุณแม่ ไม่สบาย เป็นไข้อาเจียน
ขณะที่ฝ่ายปกครองได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ชรบ.และ ผู้ใหญ่บ้านออกประจำตามจุด เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และมีประกาศเตือนให้ประชาชนอยู่ในที่ปลอดภัยและผู้ที่ยังไม่จะอพยพกลับมาให้อยู่ในศูนย์พักพิงไปก่อน