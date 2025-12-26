xs
ปชป.เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.3 จังหวัดภาคตะวันออก 'ระยอง จันทบุรี ตราด'

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ปชป. เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.3 จังหวัดภาคตะวันออก -ไร้เงา “หมอบัญญัติ” อดีต ส.ส.ปชป.ระยอง ด้าน สาธิต ปิตุเตชะ ปธ.คกก.สรรหาผู้สมัครเผยเลือกบุคคลที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มั่นใจปักธงได้แน่ 2 จังหวัด

วันนี้ ( 26 ธ.ค.) นายสาธิต ปิตุเตชะ ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ ได้เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส.ทั้ง 3 จังหวัดของภาคตะวันออก 'ระยอง จันทบุรี และตราด' ที่โรงแรมโนโวเทล ระยองสตาร์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ อ.เมืองระยอง พร้อมแนะนำตัวว่าที่ผู้สมัครทั้ง 3 จังหวัด และปักธงแสดงเชิงสัญลักษณ์พร้อมสู้ศึกเลือกตั้งในปี 2569

นายสาธิต เผยว่าการสรรหาว่าผู้สมัครของพรรคใน 3 จังหวัด เป็นการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณภาพแตกต่างกัน มีความเชี่ยวชาญและเด่นเฉพาะด้าน และมั่นใจว่าจะได้ ส.ส.ใน 2 จังหวัด โดยเฉพาะระยอง คาดว่าจะได้ ส.ส. 3 เขต จาก 5 เขต ซึ่งเป็นเขตฐานเสียงเดิมของพรรคฯ และ ส.ส.อีกจังหวัดที่มั่นใจว่าจะได้คือ จันทบุรี เขต 1


สำหรับว่าที่ผู้สมัครทั้ง 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ประกอบด้วย ระยอง 5 เขต แบ่งเป็นเขต 1 นายไพศาล เรืองฤทธิ์ ทนายความชื่อดัง ,เขต 2 นายวีรยุทธ อนุจิตรอนันต์ รองประธานหอการค้าระยอง ,เขต 3 นายพศิน ปิตุเตชะ (หลาน) ,เขต 4 นายศราวุธ หลำเจริญ อาชีพทนายความ และเขต 5 นายมานิฎฐ์ เล็กโล่ง อาชีพทนายความ

ส่วนว่าที่ผู้สมัครจังหวัดจันทบุรี 3 เขต ประกอบด้วย เขต 1 ทันตแพทย์อิทธิพล จังสิริมงคล ,เขต 2 นายสิรวิชญ์ กิตติวงศา (เชฟเต้อ) และเขต 3 นายกฤตนัน เย็นสำราญ(หมอเอ)

ส่วนจังหวัดตราด 1 เขต นายปรีชาวิชญ์ ฉิมผกา (สจ.ฉิม)






