“ชวน” แฉการเมืองเงินสกปรกไร้ศักดิ์ศรี ทุ่มซื้อพรรค 500 ล.- สส. 50 ล. แนะผู้สมัครพูดจริง-อย่าสร้างศัตรู ขรก.

ผู้อาวุโส ปชป. แฉการเมืองเงินสกปรก ทุ่มเงินซื้อพรรคสูงถึง 500 ล.- สส. 50 ล. ตอกย้ำวงจรอุบาทว์เดิมๆ ย้ำการเมืองที่ได้มาด้วยเงินสกปรก ไม่มีศักดิ์ศรี เตือนผู้สมัคร ปชป. อย่าหวังชนะเดินหาเสียงอย่างเดียว ชี้ ทางรอดต้องทำงานหนัก 2 เท่า เน้นพูดเรื่องจริง-อย่าสร้างศัตรูกับ ขรก.
เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. นายชวน หลีกภัย อดีต สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวแนะนำแนวทางการหาเสียงให้กับผู้สมัคร สส.ในส่วนพื้นที่ภาคกลางของพรรค ว่า ควรมีการศึกษาข้อมูลจริงในพื้นที่ให้ดี เพราะเวลา 40 กว่าวัน ไม่สามารถเดินได้หมดทุกพื้นที่ เพราะคนยุคนี้เขารู้ว่าใครพูดจริง ไม่จริง เป็นสิ่งสำคัญ และยังต้องรู้ว่าเขามีการเตรียมการเพื่อประโยชน์ของการเมือง มีการโยกย้ายข้าราชการ มีการย้ายภายใน 24 ชั่วโมงในอำเภอหนึ่ง เพราะว่าไม่ถูกใจนักการเมืองฝ่ายรัฐบาล พวกเราต้องเตรียมรับมือ เวลาพูดก็อย่าไปเป็นศัตรูกับข้าราชการ เพียงแต่ขอให้ยึดมั่นความถูกต้อง ยึดความตรงไปตรงมา อย่าไปเป็นเครื่องมือใคร
เช่น กรณีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตนได้ทำจดหมายถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอให้ปกป้อง อสม. อย่าให้นักการเมืองเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการทุจริตหรือซื้อเสียง ความจริงตนเป็นคนประกาศให้มี อสม.ในช่วงที่เป็นนายกรัฐมนตรี และ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นคนแรกที่เริ่มจะให้เบี้ยเลี้ยง อสม. ต่อมาก็ นายสาธิต ปิตุเตชะ เป็น รมช.สาธารณสุข ก็เป็นคนผลักดันให้จนได้
“ข้อมูลเหล่านี้ควรจะศึกษาและนำไปพูด เพราะประชาชน และ อสม.ส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่ามาจากพรรคการเมืองบางพรรค ดังนั้นเราต้องรู้ข้อเท็จจริงเพราะเวลาหาเสียง ถ้าเราเดินอย่างเดียวไม่มีทางที่จะชนะหรอก ดังนั้น การจะสู้ได้คือการให้ความจริง ชี้ให้คนเห็นว่าการที่การเมืองมาจากการใช้เงิน ก็จะเกิดการทุจริต มันก็จะอยู่ในวงจรอุบาทว์ ซื้อเสียงได้สส. มาตั้งรัฐบาลก็โกง แล้วเอาเงินนี้มาซื้อเสียงเวียนอยู่อย่างนี้ เราจะหลุดพ้นวงจรอุบาทว์นี้ไปได้ คือ การเมืองสุจริต ประเทศรุ่งเรืองเมื่อบ้านเมืองสุจริต เราต้องมีความกล้าในการให้ความจริงกับประชาชนที่ต้องทำมาหากินเขาไม่รู้หรอกอะไรยังไงเพราะเขาไม่มีเวลามาศึกษา ดังนั้นถ้าได้มาเป็นผู้แทนจริงๆต้องกล้าพูดอย่าไปกลัวความจริงอะไรที่ไม่ดีก็บอกว่าเป็นอย่างนี้”
นายชวน กล่าวว่า หากต้องการให้ประเทศเราเป็นมหาอำนาจต้องไม่ไปร่วมมือกับวงจรทุจริต ใครที่อยู่จังหวัดที่มีการซื้อเสียง ต้องศึกษาว่าจังหวัดนั้นเขาใช้ประมาณเท่าไหร่ บางพรรคเขาขายไปเลย 500 ล้านบาท เพื่อเอาเงินมาจ่ายคนละ 5-10 ล้านบาท ตนได้คุยกับบางคนที่ไปอยู่พรรคอื่นว่าทำไมก่อนหน้านี้บอกว่าจะไม่ไปที่อื่น เขายอมรับว่า มาคุยกับ นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ เลขาธิการพรรคแล้วว่าไม่มีเงินให้อย่างที่พรรคอื่นทำกัน แต่เขาจำเป็นต้องใช้เงินก็เลยต้องขอไป
นายชวน กล่าวว่า เคยถามบางคนที่นั่งอยู่ในสภาว่าได้มาเท่าไหร่ เขาก็บอกตัวเลขมา ผมบอกอย่าใช้เลย ท่านได้มาด้วยเงินก้อนนี้ก็ไม่มีศักดิ์ศรีอะไร แต่ถ้าเขาให้มาก็เก็บเงินไว้ แต่มันเป็นเงินสกปรก มีบางคนจะไปซื้อพรรคการเมือง 500 ล้านบาท ซื้อสส. 50 ล้านบาท ตนถามนายสาธิต (ปิตุเตชะ ) ว่า ญาติที่ไปอยู่พรรคอื่นได้เท่าไหร่ ท่านบอกว่าราคาเหมือนกับที่อื่น เงินพวกนี้มันหามาเองไม่ได้หรอก ยกเว้นพวกต้มตุ๋น สแกมเมอร์ ซึ่งหัวหน้าพรรคประกาศชัดเจนว่าไม่เอาด้วยกับการเมืองที่มาจากระบบนี้
“หากเราพูดเรื่องความสุจริตก็ไม่ต้องทำเรื่องที่ทุจริต ไม่ใช่ไปทุจริต โกง แทรกแซงองค์กรเลือกตั้ง แทรกแซง สว. อันนี้ไม่ใช่การเมืองสุจริต ขอย้ำว่า พวกเราที่สมัครผู้แทน ถ้าท่านไม่พูดท่านไม่ได้ ท่านไม่ชนะ ท่านมีโอกาสต่อเมื่อท่านพูดกับประชาชนบอกความจริงประชาชน ระหว่าง 50 ล้าน กับ 5 หมื่น เขาสู้กันได้อย่างไร แต่เราสู้ได้ ผมสู้มาแล้ว แต่เหนื่อย เหนื่อยตลอดช่วงหาเสียงผมแทบจะขาดใจ ฉะนั้นไม่มีใครได้มาฟลุ๊คๆ ถ้าเราไม่พูด ก็ไม่มีวันได้ อยากเกือบตกหรือเกือบได้ ถ้าอยากเกือบตก คือได้ ต้องทำงานหนักใครไม่ทำงานหนัก ไม่มีวันได้ กระแส พรรคดีขึ้นมาจริง แต่ไม่ขนาดที่จะท่วมท้นหรอก ฝากไว้ให้เป็นข้อคิดสำหรับคนที่อยากเป็นผู้แทนจริงๆก็ต้องทำงานหนัก สัปดาห์มี 7 วัน พวกเราควรหาเสียงสัปดาห์ละ 14 วัน คือ เพิ่มเป็นสองเท่า ผมขอให้กำลังใจผู้สมัคร สส.ของพรรคทุกคน ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้” นายชวน กล่าว