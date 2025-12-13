"สว.ก๊อง"นำทีมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทย ทั้ง10เขตของจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศพร้อมทวงบัลลังก์แชมป์เก่า

เชียงใหม่ – “สว.ก๊อง” นายก อบจ.เชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าทีมจังหวัดเชียงใหม่ นำเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ทั้ง 10 เขต ของพรรคเพื่อไทย ประกาศความพร้อมเดินหน้าทวงบัลลังก์แชมป์เก่า ตั้งเป้ากวาดชัยชนะเลือกตั้งทั้ง 10 เขต กอบกู้ชื่อเสียงเมืองหลวงของพรรค
ช่วงบ่ายวันนี้(13 ธ.ค.68) ที่ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง ฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าทีมพรรคเพื่อไทยจังหวัดเชียงใหม่ นำเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคเพื่อไทย จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 10 เขตเลือกตั้ง ประกอบด้วย นายแพทย์ธีรพัฒน์ ตันพิริยะกุล หรือ “หมอโจ้” อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 ,นายแพทย์เพทาย เตโชฬาร หรือ “หมอตง” อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 2,นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม อดีต ส.ส.เชียงใหม่ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 3,นายภานุ เจริญสุข ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 ,นางสาวอัจฉรารัตน์ นันทะเสน ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 5,นายบัณจงศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคเพื่อไทยและหัวหน้าพรรคคนแรก ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 6,นายนิธิกร วุฒินันชัย ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 7,นายณัฏฐ์พัฒน์ รัฐผไท ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 8,นายยงยุทธ์ ยาวิชัย ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 9 และนางสาวศรีโสภา โกฏคำลือ อดีต ส.ส.เชียงใหม่ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 10
ทั้งนี้นายพิชัย เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาแล้ว และคาดว่าน่าจะมีการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ในวันที่ 8 ก.พ.69 ซึ่งต้องรอฟังประกาศอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต่อไป โดยในส่วนของพรรคเพื่อไทยนั้น เบื้องต้นมีความพร้อมและได้มีการพิจารณาคัดเลือกตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 10 เขตแล้ว พร้อมทั้งทำการเปิดตัวในวันนี้ ซึ่งทุกคนล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ ตลอดจนมีคุณสมบัติต่างๆ อย่างครบถ้วนในการที่จะเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อไทยลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่นั้น ถือได้ว่าเป็นเมืองหลวงของพรรคเพื่อไทย แม้ว่าในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วจะได้ ส.ส.เพียง 2 เขต อย่างไรก็ตามเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้จะสามารถทวงตำแหน่งแชมป์คืนกลับมาได้อย่างแน่นอน
นอกจากนี้นายพิชัย กล่าวถึงการแข่งขันในการเลือกตั้ง ส.ส.ในครั้งนี้ว่า โดยส่วนตัวมองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยเฉพาะในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ทางพรรคเพื่อไทย ไม่ได้แข่งขันกับพรรคอื่นๆ แต่เป็นการแข่งขันกับตัวเองเป็นหลัก โดยตัวเองชนะการเลือกตั้งและได้รับตำแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นสมัยที่ 2 แล้ว ในฐานะตัวแทนของพรรคเพื่อไทย ซึ่งการทำงานตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมามีผลงานชัดเจนเป็นที่พอใจของประชาชน และในการเลือกตั้งครั้งนี้ตัวเองจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงให้กับว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ทั้ง 10 เขตด้วย จึงเชื่อมั่นว่าจะชนะการเลือกตั้งทั้ง 10 เขต อย่างแน่นอน โดยว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 10 เขต ของพรรคเพื่อไทย ที่เปิดตัวในครั้งนั้น เบื้องต้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้ว และทางพรรคเพื่อไทย ประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง .