“เพื่อไทยชลบุรี” พร้อมชนศึกเลือกตั้งใหญ่ปี 69 ส่งผู้สมัคร ส.ส.ครบ 10 เขต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




ศูนย์ข่าวศรีราชา - “เพื่อไทยชลบุรี” พร้อมชนศึกเลือกตั้งใหญ่ปี 69 จัดประชุมใหญ่สมาชิก เปิด Primary Vote คัดผู้สมัคร ส.ส. ครบทั้ง 10 เขต

วันนี้ ( 23 ธ.ค.) พรรคเพื่อไทย จ.ชลบุรี ได้จัดให้มีการประชุมสมาชิกพรรคในพื้นที่เพื่อเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น พร้อมดำเนินกระบวนการ Primary Vote คัดเลือกว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ ครบทั้ง 10 เขตเลือกตั้ง ณ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โดยมี นายส่งเสริมชัย นิมมานกุล ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะผู้บริหารพรรคเพื่อไทย ทำหน้าที่ดูแลการเลือกตั้งของพรรคในเขตพื้นที่ จ.ชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการทำ Primary Vote และเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ครบทั้ง 10 เขตเลือกตั้ง



และยังเปิดโอกาสให้ผู้สมัครแต่ละเขตแนะนำตัว แสดงวิสัยทัศน์ และแนวทางการทำงานต่อสมาชิกพรรค เพื่อให้สมาชิกพรรคพิจารณาลงคะแนนคัดเลือกเป็นว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดชลบุรี และแบบบัญชีรายชื่อ 500 คน รวมถึงการนำเสนอนโยบายหลักของพรรค


สำหรับว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย เขตเลือกตั้งที่ 1 นายรัฐรุจน์ ปิยะพงศ์ภัทร์, เขตเลือกตั้งที่ 2 นายคงพัชร ไขรัศมี, เขตเลือกตั้งที่ 3 นายพายุ เนื่องจำนงค์, เขตเลือกตั้งที่ 4 นายลิขิต อัศวจารุวรรณ เขตเลือกตั้งที่ 5 นายประมวล เอมเปีย, เขตเลือกตั้งที่ 6 นายษรกฤต ผลลูกอินทร์, เขตเลือกตั้งที่ 7 นายนฤพล นิยมทรัพย์

เขตเลือกตั้งที่ 8 นายชาญยุทธ เฮงตระกูล, เขตเลือกตั้งที่ 9 นายรัฐกิจ เฮงตระกูล และเขตเลือกตั้งที่ 10 นายอัครเศรษฐ รักษ์สกุลสงสัย


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การจัดประชุม Primary Vote ถือเป็นกระบวนการตามกฎหมาย ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมในการลงคะแนนคัดเลือกผู้สมัครของพรรคตนเอง แทนการกำหนดโดยคณะกรรมการบริหารพรรคเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งเป็นการกระจายอำนาจ สร้างประชาธิปไตยภายในพรรค และทำให้ผู้สมัครมีความเชื่อมโยงกับฐานเสียงในพื้นที่มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ กระบวนการ Primary Vote เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้พรรคการเมืองต้องดำเนินการสรรหาผู้สมัคร ส.ส. ผ่านกระบวนการดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นประชาธิปไตยของสถาบันพรรคการเมือง

สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ. 2569 ขณะที่การรับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดชลบุรี จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 31 ธ.ค. 2568 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศาลาประชาคมเทศบาลนครบ้านสวน ตำบลบ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี






