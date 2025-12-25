สวนสัตว์อุบลฯเปิดตัวสมเสร็จสัตว์หายากรับเทศกาลคริสต์มาส

อุบลราชธานี-สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี เปิดตัว 2 สมเสร็จรับเทศกาลคริสต์มาส หวังให้เป็นดาราหน้าใหม่ประจำสวนสัตว์ เพราะเป็นสัตว์หายาก
นายทนบ ศิริปิยนาค ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี นำทีมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ พนักงานสวนสัตว์ แต่งตัวเป็นซานต้าครอส แซนตี้ มามอบความสุข สดใส เป็นของขวัญวันคริสต์มาสให้กับนักท่องเที่ยว ได้สัมผัสกับความน่ารักของสมเสร็จ หนึ่งในสัตว์ป่าสงวนของไทย คือ น้องออปโป้ เพศเมีย อายุ 8 ปี 4 เดือน และน้องมาวิน เพศผู้ อายุ 11 ปี 8 เดือน ที่มีลักษณะนิสัยน่ารัก สดใส ขี้เล่น สร้างสีสันและความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเด็กๆ ที่มาเยือน
โดยสมเสร็จทั้ง 2 ตัว ได้รับมอบมาจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 ซึ่งหลังจากเดินทางมาถึงสวนสัตว์อุบลราชธานี สัตวแพทย์ได้ตรวจสุขภาพให้พร้อมในการเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชมความน่ารัก และให้สมเสร็จทั้ง 2 ตัวได้ปรับตัว เพื่อให้คุ้นชินกับสถานที่ใหม่ และทดลองปล่อยเทียบคู่เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ พร้อมเปิดตัวความน่ารักให้นักท่องเที่ยวได้ชมในเทศกาลนี้
สำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่และวันเด็ก เด็กที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี หรือสูงไม่เกิน 135 ซม. และผู้สูงอายุ เข้าฟรี ส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจคือ ส่องสัตว์กลางคืน หรือ Night zoo เที่ยวชมสวนสัตว์มิติใหม่กลับมาอีกครั้ง เฉพาะวันที่ 26 - 31 ธันวาคม 2568 เพียงวันละ 1 รอบเท่านั้น เวลา 18.00 น. สามารถจองหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ สวนสัตว์อุบลราชธานี ubon zoo หรือโทร 045-252761