ชื่นชม! “หมูเด้ง” ปันน้ำใจ ส่งกำลังใจสู่ชายแดนไทย จ.อุบลราชธานี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาพจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ภายใต้การกำกับขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการ “หมูเด้ง ปันน้ำใจ” มอบสิ่งของเครื่องใช้และสนับสนุนการซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านโนนยาง จ.อุบลราชธานี รวมมูลค่ากว่า 220,000 บาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา

ภาพจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
เฟซบุ๊กเพจ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว khao kheow open zoo โพสต์ภาพโครงการ “หมูเด้ง ปันน้ำใจ” พร้อมให้ข้อมูลว่า นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว พร้อมด้วยนายทนบ ศิริปิยนาค ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี และนายศรีศักดิ์ สุขชุ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่วมกับ บริษัท ไลลา อมูเลทส์ จำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยฟุตแวร์ (1999) ซึ่งจัดกิจกรรมไลฟ์จำหน่ายสินค้าเพื่อนำรายได้ทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เพื่อใช้สนับสนุนการศึกษาและช่วยเหลือโรงเรียนชายแดน

ภาพจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
สิ่งของและเงินบริจาค อาทิ ชุดสื้อกั๊กเกาะเสริมเหล็ก 20 ชุด เครื่องปั่นไฟ 3 เครื่อง เครื่องซักผ้า 2 เครื่อง และรองเท้า 600 คู่ ได้มอบแก่โรงเรียนบ้านโนนยาง กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 6 และโรงพยาบาลน้ำขุ่น อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ทหาร ตลอดจนประชาชนในพื้นที่

ภาพจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
สำหรับ “หมูเด้ง” นั้น ไม่ได้เป็นเพียงสัตว์ขวัญใจในโลกโซเชียล แต่ยังทำหน้าที่เป็นตัวแทนแห่งการอนุรักษ์และการส่งต่อพลังบวกจากสวนสัตว์สู่สังคม ในฐานะสัตว์ป่านอกถิ่นอาศัยที่มีบทบาทสำคัญทั้งในด้านการศึกษา วิจัย และการสื่อสารเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่า

ภาพจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ด้วยความน่ารักสดใสของ “หมูเด้ง” ทำให้เข้าถึงหัวใจของผู้คนได้ทุกเพศทุกวัย และกลายเป็นสัญลักษณ์ของความหวังและกำลังใจที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวส่งตรงถึงมือประชาชนทั่วประเทศ

ภาพจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ภาพจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ภาพจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ภาพจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ภาพจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ภาพจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
