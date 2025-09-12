ชื่นชม! “หมูเด้ง” ปันน้ำใจ ส่งกำลังใจสู่ชายแดนไทย จ.อุบลราชธานี

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ภายใต้การกำกับขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการ “หมูเด้ง ปันน้ำใจ” มอบสิ่งของเครื่องใช้และสนับสนุนการซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านโนนยาง จ.อุบลราชธานี รวมมูลค่ากว่า 220,000 บาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา
เฟซบุ๊กเพจ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว khao kheow open zoo โพสต์ภาพโครงการ “หมูเด้ง ปันน้ำใจ” พร้อมให้ข้อมูลว่า นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว พร้อมด้วยนายทนบ ศิริปิยนาค ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี และนายศรีศักดิ์ สุขชุ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่วมกับ บริษัท ไลลา อมูเลทส์ จำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยฟุตแวร์ (1999) ซึ่งจัดกิจกรรมไลฟ์จำหน่ายสินค้าเพื่อนำรายได้ทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เพื่อใช้สนับสนุนการศึกษาและช่วยเหลือโรงเรียนชายแดน
สิ่งของและเงินบริจาค อาทิ ชุดสื้อกั๊กเกาะเสริมเหล็ก 20 ชุด เครื่องปั่นไฟ 3 เครื่อง เครื่องซักผ้า 2 เครื่อง และรองเท้า 600 คู่ ได้มอบแก่โรงเรียนบ้านโนนยาง กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 6 และโรงพยาบาลน้ำขุ่น อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ทหาร ตลอดจนประชาชนในพื้นที่
สำหรับ “หมูเด้ง” นั้น ไม่ได้เป็นเพียงสัตว์ขวัญใจในโลกโซเชียล แต่ยังทำหน้าที่เป็นตัวแทนแห่งการอนุรักษ์และการส่งต่อพลังบวกจากสวนสัตว์สู่สังคม ในฐานะสัตว์ป่านอกถิ่นอาศัยที่มีบทบาทสำคัญทั้งในด้านการศึกษา วิจัย และการสื่อสารเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่า
ด้วยความน่ารักสดใสของ “หมูเด้ง” ทำให้เข้าถึงหัวใจของผู้คนได้ทุกเพศทุกวัย และกลายเป็นสัญลักษณ์ของความหวังและกำลังใจที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวส่งตรงถึงมือประชาชนทั่วประเทศ
