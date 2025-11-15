สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชวนร่วมโหวตชื่อ “ลูกสมเสร็จ” ลุ้นรับ 3,000 บาท

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชวนร่วมโหวตตั้งชื่อ “ลูกสมเสร็จ” หมอนทอง แตงไทย หรือเมเปิ้ล ลุ้นรับเงิน 3,000 บาท
นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2568 ที่ผ่านมาสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดตัวสมาชิกใหม่ตัวล่าสุด “ลูกสมเสร็จ” เพศเมียจำนวน 1 ตัว จากพ่อ “ปีใหม่” อายุ 14 ปี และแม่ “ตุลยา” อายุ 12 ปี ขณะนี้มีสุขภาพแข็งแรงดี เแต่ยังไม่มีชื่อ
สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจึงเชิญชวนนักเที่ยวและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมโหวตเลือกชื่อ “ลูกสมเสร็จ” คือ “หมอนทอง แตงไทย หรือ เมเปิ้ล” ลุ้นรับเงินรางวัล 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล บัตรสมาชิกสวนสัตว์หมูเด้งคลับการ์ด จำนวน 2 รางวัล และผ้าห่มลายหมูเด้ง จำนวน 1 รางวัล
โดยสามารถร่วมโหวตตั้งชื่อ “ลูกสมเสร็จ” ผ่านช่องทางลิงค์ https://forms.gle/vDbajvSL9NPSZnJ6A ได้ตั้งแต่วันนี้ - 25 พฤศจิกายน 2568 เวลา 16.30 น.
ทั้งนี้ สวนสัตว์ฯ จะจับฉลากชื่อที่ถูกโหวตมากที่สุดเป็นผู้ชนะ สำหรับลุ้นรับเงินรางวัล 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล บัตรสมาชิกสวนสัตว์หมูเด้งคลับการ์ด จำนวน 2 รางวัล และผ้าห่มลายหมูเด้ง จำนวน 1 รางวัล จากผู้ร่วมโหวตทั้งหมด และจะประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี อย่างเป็นทางการในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ผ่านช่องทาง Facebook : สวนสัตว์เปิดเขาเขียว https://facebook.com/kkopenzoo
สำหรับเจ้าลูกสมเสร็จตัวนี้ทางสัตวแพทย์ประจำสวนสัตว์ ได้ตรวจสุขภาพพบว่าแม่และลูกสมเสร็จนั้นมีสุขภาพแข็งแรงดีแล้ว ขยับตัวเดินไปมา เดินคลอเคลียไม่ห่างแม่ จึงได้ปล่อยให้อยู่รวมกันแต่ระยะนี้แม่ยังหวงลูกอยู่ โดยจะคอยเฝ้ามองไม่ให้เจ้าหน้าที่เลี้ยงสัตว์เข้าไปใกล้แต่อย่างไร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 096-974-2546 หรือ 038-318-444 ต่อ 213
ส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline