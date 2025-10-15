สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดตัวสมาชิกใหม่ “ลูกสมเสร็จ” สุดน่ารัก

ต้อนรับปิดเทอม! สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเผยโฉม “ลูกสมเสร็จตัวล่าสุด” พร้อมชวนเด็กเที่ยวฟรี 23 ต.ค.นี้
วันนี้ (15 ตุลาคม 2568) สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี เผยข่าวดีต้อนรับช่วงปิดเทอม หลังประสบความสำเร็จในการผสมพันธุ์ “สมเสร็จ” สัตว์ป่าสงวนของไทย ล่าสุดให้กำเนิดสมาชิกใหม่สุดน่ารัก “ลูกสมเสร็จเพศเมีย” 1 ตัว สร้างสีสันและความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวและเด็กๆ ที่มาเยือน
นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดเผยว่า ลูกสมเสร็จตัวใหม่เกิดเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2568 จากพ่อ “ปีใหม่” อายุ 14 ปี และแม่ “ตุลยา” อายุ 12 ปี ขณะนี้ลูกสมเสร็จมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ เดินคลอเคลียอยู่กับแม่ไม่ห่าง และเริ่มปรับตัวได้ดีภายใต้การดูแลของทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด
ลูกสมเสร็จแรกเกิดจะมีลายคล้ายแตงไทยทั่วตัว ซึ่งจะค่อยๆ เลือนหายไปเมื่ออายุประมาณ 6 เดือน ก่อนจะเปลี่ยนเป็นสีดำสลับขาวแยกกันชัดเจนตามลักษณะของสมเสร็จโตเต็มวัย โดยขณะนี้ยังไม่มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ แต่ทางสวนสัตว์เตรียมประกาศกิจกรรมตั้งชื่อเร็วๆ นี้
นอกจากได้ชมความน่ารักของลูกสมเสร็จแล้ว สวนสัตว์เปิดเขาเขียวยังมอบของขวัญพิเศษในช่วงวันหยุดยาว 23 ตุลาคม 2568 เด็กเข้าฟรี! (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี หรือสูงไม่เกิน 135 ซม.) และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปเข้าฟรีเช่นกัน (เฉพาะวันเดียวเท่านั้น)
เชิญชวนผู้ปกครองพาน้องๆ มาสัมผัสความน่ารักของ “สมาชิกใหม่แห่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียว” ได้แล้ววันนี้ ณ บริเวณส่วนแสดงสวนพฤกษศาสตร์ (เส้นทางสีชมพู ติดกับส่วนแสดงมหัศจรรย์สัตว์โลก)
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 038-318444 ต่อ 213
ที่มา: สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
