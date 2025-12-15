เวิลด์คลาสไอคอนิกอีเวนต์ พารากอนจัดให้แบบจุกๆ

สยามพารากอน สร้างปรากฏการณ์แห่งความสุข ส่งท้ายปลายปี “Siam Paragon The Magical Celebration 2026” จัดมหกรรมอีเวนต์และเอ็นเตอร์เทนเมนต์ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษตลอดเดือนธันวาคมนี้ ด้วยการจับมือกับ ธนาคารกสิกรไทย ยกทัพ World Class Iconic Events จัดโชว์ชุดพิเศษจากต่างประเทศ ณ พาร์ค พารากอน ให้ชมฟรี
เริ่มด้วยโชว์ชุดพิเศษ Molecole Show การแสดงร่วมสมัยจากอิตาลีที่โดดเด่นด้วยการผสมผสานศิลปะการเต้น การแสดงผาดโผน เทคนิคแสงสี และเอฟเฟกต์ LED ล้ำสมัย ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการเคลื่อนไหวในรูปแบบ Visual Performance ที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์
ส่วนในวันที่ 24-28 ธ.ค. 68 เวลา 18.00 น. และ เวลา 20.00 น. ตื่นตาไปกับ Revue de Rue คณะการแสดงสตรีทเพอร์ฟอร์แมนซ์ร่วมสมัยจากฝรั่งเศส ที่ได้รับการยอมรับจากเวทีศิลปะนานาชาติ ด้วยเอกลักษณ์อันโดดเด่นของการผสมผสาน การเต้น การแสดงกายกรรม และศิลปะการเล่าเรื่องแบบฝรั่งเศสอย่างลงตัว
นอกจากนี้ ยังมีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษจากเหล่าซานต้า แซนตี้ และขบวนพาเหรดแฟนซี 24-25 ธ.ค. 68 และทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 13.00 น./15.00และ 17.00 น.
สำหรับวันที่ 30 ธ.ค. 68 เวลา 20.00 น. ร่วมนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่ไปกับคอนเสิร์ตจากนักร้องเสียงดี WIM “กานต์ กษิดิ์เดช” วันที่ 31 ธ.ค. 68 เวลา 20.00 น. เตรียมปลดล็อกสกิลหูเคลือบทองคำไปกับเสียงเพลงจากนักร้องสาวเสียงดี “อิ๊งค์-วรันธร เปานิล” ก่อนจะส่งต่อเวทีใน เวลา 23.30 น.ให้คู่จิ้นแห่งปี “เก่ง-หฤษฎ์ บัวย้อย” และ “น้ำปิง-นภัสกร ปิงเมือง” ร่วมนับเวลาถอยหลังส่งความสุขมอบรอยยิ้มข้ามปีไปด้วยกัน
พร้อมสนุกไปกับ Tilly Birds ในวันที่ 31 ธ.ค. 68 เวลา 23.30-00.30 น. ณ NEXTOPIA ชั้น 5 สยามพารากอน