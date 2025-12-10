xs
สยามพารากอน จัดแคมเปญ The Magical Celebration 2026 โชว์ระดับโลกตลอดธันวาคมนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สยามพารากอน Global Landmark Destination ที่ได้รับการยกย่องและเป็นที่หนึ่งในใจของผู้มาเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และครองความเป็นผู้นำในการมอบประสบการณ์ยิ่งใหญ่เหนือความคาดหมายอย่างต่อเนื่อง สร้างปรากฏการณ์แห่งความสุข ส่งท้ายปลายปี “Siam Paragon The Magical Celebration 2026” เชิญทุกคนร่วมฉลองและมีความสุขไปกับมหกรรม
อีเว้นท์และเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษเอาใจนักช้อปทั้งศูนย์ฯและห้างฯ ตลอดเดือนธันวาคมนี้


สยามพารากอน มุ่งมั่นมอบประสบการณ์เหนือความคาดหมาย ฉลองครบรอบ 20 ปี
เนรมิตบรรยากาศแห่งความสุขส่งท้ายปีให้เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของฤดูหนาว เริ่มด้วยการตกแต่งบรรยากาศที่ถ่ายทอดความงดงามของเทศกาลแห่งความสุขผ่านงานศิลป์และการตกแต่งเดคอเรชั่นสุดตระการตาทั่วทุกพื้นที่ บริเวณ JEWEL ชั้น M เนรมิตให้กลายเป็น “Fountain of Wonder” น้ำพุคริสตัลกำลังไหลลงสู่ด้านล่างงดงามราวกับหยุดเวลาไว้ สื่อถึงแหล่งพลังแห่งชีวิตและความอัศจรรย์ในโลกอันเงียบสงบ เปล่งประกายระยิบระยับดั่งเกล็ดน้ำแข็งที่สะท้อนแสงแห่งความสุขในช่วงเทศกาลได้อย่างงดงามเหนือจินตนาการ รายล้อมด้วยต้นคริสต์มาสที่ถูกปกคลุมด้วยเกล็ดหิมะสีขาว และลูกบอลขนาดใหญ่ในโทนสี ขาว และ เงิน กลายเป็นภาพของป่าหิมะเหนือกาลเวลาที่ถูกแวดล้อมด้วยมนต์ขลังแห่งเทศกาล พร้อมด้วยเหล่าหงส์ขาวที่ลอยอยู่เหนือผืนน้ำ เพิ่มกลิ่นอายแห่งความโรแมนติกราวกับอยู่ในเทพนิยายฤดูหนาว

เอาใจสาวก POP MART ด้วยงานยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี “POP LAND EXCLUSIVE FESTIVE EVENT IN THAILAND”
สยามพารากอน ร่วมกับ POP MART THAILAND เปิดโลกแห่งจินตนาการกับอาร์ตทอยส์สุดคิวต์ พาทุกคนไปสัมผัสปรากฏการณ์ความน่ารักระดับโลกในดินแดนแห่งความสุขจาก POP LAND ฉลองเทศกาลปลายปี จัดงาน “POP LAND EXCLUSIVE FESTIVE EVENT IN THAILAND” Outdoor Pop-Up Event ที่ใหญ่ที่สุดของ POP LAND ที่จะเปลี่ยนฤดูกาลแห่งความสุขนี้ให้กลายเป็นโลกแห่งจินตนาการ ท่ามกลางเหล่าคาแรกเตอร์สุดไอคอนิกจาก POP MART โดยเริ่มจาก POP LAND CASCADE อุโมงค์ตกแต่งด้วยเหล่า IPs จาก POP MART ตั้งแต่ชั้น G ของสยามพารากอน สู่พาร์คพารากอน เหมือนหลุดเข้าไปในโลกแห่งความฝัน, POP LAND CHRISTMAS TREE ครั้งแรกในประเทศไทยกับต้นคริสต์มาสจาก POP MART ที่ตกแต่งด้วยคาแรกเตอร์ขวัญใจแฟน ๆ มากมาย เพื่อเติมเต็มความสุขและความสดใสในช่วงเทศกาลปลายปี, POP LAND CASTLE ปราสาทป๊อปแลนด์ ที่รวบรวม Big Figure คาแรกเตอร์สุดฮิตอย่าง MOLLY, SKULLPANDA, HIRONO และไฮไลต์ อย่าง MOKOKO Big Figure สูงกว่า 5 เมตร ที่รายล้อมด้วยเขาวงกต


สยามพารากอน จัดเต็ม World Class Iconic Events สร้างปรากฏการณ์สุดมหัศจรรย์

สยามพารากอน ยกทัพ World Class Iconic Events สร้างปรากฏการณ์มหัศจรรย์แห่งความสุขแบบเหนือความคาดหมายด้วยโชว์ชุดพิเศษจากต่างประเทศ พร้อมด้วยกิจกรรมพิเศษจากศิลปินดังเพื่อร่วมฉลองความมหัศจรรย์ของฤดูกาล ณ พาร์ค พารากอน โดยเปิดให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดเดือนธันวาคมนี้ ได้แก่

• วันที่ 12-14 ธันวาคม 2568 เวลา 18.00 น. และ เวลา 20.00 น. ณ พาร์ค พารากอน พบกับ
โชว์ชุดพิเศษ Molecole Show การแสดงร่วมสมัยจากประเทศอิตาลีที่โดดเด่นด้วยการผสมผสานศิลปะการเต้น การแสดงผาดโผน เทคนิคแสงสี และเอฟเฟกต์ LED ล้ำสมัย ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการเคลื่อนไหวในรูปแบบ Visual Performance ที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์ โดยทีมผู้สร้างสรรค์มืออาชีพจากอิตาลี ด้วยความโดดเด่นด้านศิลปะ ความสวยงามของภาพลักษณ์ และการผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับการเล่าเรื่องอย่างเหนือชั้น Molecole Show จึงเป็นหนึ่งในการแสดงที่ได้รับความสนใจ และเป็นที่ต้องการในงานระดับนานาชาติทั่วโลก

• วันที่ 24-25 ธันวาคม 2568 และทุกวันเสาร์ อาทิตย์ เวลา 13.00 น. / 15.00 และ 17.00 น. เตรียมพบกับเซอร์ไพรส์สุดพิเศษจากเหล่า ซานต้า แซนตี้ และขบวนพาเหรดแฟนซี ที่จะพาทุกคนเดินทางเข้าสู่บรรยากาศเทศกาลคริสต์มาส พร้อมมอบรอยยิ้มและความสุขให้กับทุกคน ทั่วทุกพื้นที่ของสยามพารากอน


• วันที่ 24-28 ธันวาคม 2568 เวลา 18.00 น. และ เวลา 20.00 น. ณ พาร์ค พารากอน ตื่นตาไปกับ Revue de Rue คณะการแสดงสตรีทเพอร์ฟอร์แมนซ์ร่วมสมัยจากประเทศฝรั่งเศส
ที่ได้รับการยอมรับจากเวทีศิลปะนานาชาติ ด้วยเอกลักษณ์อันโดดเด่นของการผสมผสาน การเต้น การแสดงกายกรรม และศิลปะการเล่าเรื่องแบบฝรั่งเศส (French theatrical storytelling) อย่างลงตัว ทำให้การแสดงเต็มไปด้วยเสน่ห์ ความสนุก และพลังสร้างสรรค์ที่เข้าถึงผู้ชมทุกช่วงวัย Revue de Rue มีชื่อเสียงด้านการนำเสนอประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยสีสัน ความอบอุ่น และความประณีตในรายละเอียดแบบศิลปะฝรั่งเศส สร้าง “ความมหัศจรรย์กลางเมืองใหญ่” จนกลายเป็นหนึ่งในการแสดงสตรีทโชว์ระดับยุโรปที่ได้รับคำเชิญจากเทศกาลและมหานครสำคัญทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง
• วันที่ 30 ธันวาคม 2568 เวลา 20.00 น. ณ พาร์ค พารากอน ร่วมนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่ไปกับคอนเสิร์ตจากนักร้องเสียงดี WIM “กานต์ กษิดิ์เดช” ที่จะมาทุกคนมีความสุข และอบอุ่นไปกับเสียงเพลงที่รายล้อมไปด้วยบรรยากาศแสนอบอุ่น

• วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เวลา 20.00 น. ณ พาร์ค พารากอน เตรียมปลดล็อคสกิลหูเคลือบทองคำไปกับเสียงเพลงจากนักร้องสาวเสียงดี “อิ๊งค์-วรันธร เปานิล” ที่ขนเอาเพลงดังมาจากแฟนๆ แบบเต็มอิ่ม ก่อนจะส่งต่อเวทีใน เวลา 23.30 น.ให้คู่จิ้นแห่งปี “เก่ง-หฤษฎ์ บัวย้อย” และ “น้ำปิง-นภัสกร ปิงเมือง” ร่วมนับเวลาถอยหลังส่งความสุขมอบรอยยิ้มข้ามปีไปด้วยกัน สร้างคืนเค้าท์ดาวน์สุดโรแมนติกที่แตกต่าง ไม่เหมือนใคร


NEXTOPIA ร่วมมอบความสุขเต็มพิกัด
NEXTOPIA เมืองต้นแบบแห่งโลกอนาคต เปิดพื้นที่ชวนแฟนๆ ซีรีส์ "Where I Wanna Be (ที่มีเธอ)" ซีรีส์ที่จะพาคุณไปค้นหาความรักที่ถูกกำหนดด้วยดวง หรือด้วยโชคชะตา จะนำพาพวกเขาไปหาใคร? ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Busking & Fan Screening (กติกาเป็นไปตามผู้จัดงานกำหนด) ในวันที่ 12 ธันวาคม 2568 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ NEXTOPIA ชั้น 5 สยามพารากอน

โปรโมชั่นสุดพิเศษ!!! ส่งท้ายปี ลุ้นรับบ้านหรูมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท!
สยามพารากอน ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย ส่งมอบความสุขแบบ Non Stop จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ ลุ้นและแลกรับรางวัลรวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท เมื่อช้อปครบทุก 2,000 บาทจากร้านค้าที่ร่วมรายการ รับคูปอง ชิงโชค 1 ใบ ภายในวันเดียวกัน พิเศษสำหรับผู้ใช้จ่ายบัตรเครดิตกสิกรไทย รับคูปองเพิ่มเป็น 2 ใบ เพื่อลุ้นรางวัลใหญ่!!! บ้านเดี่ยวโครงการ บูเลอวาร์ด ทัสคานี ชะอำ-หัวหิน จาก SC Asset และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมแลกรับ SIAM GIFT CARD และ CASH COUPON รวมมูลค่าสูงสุด 700 บาทเมื่อช็อปครบตามเงื่อนไข พร้อมสิทธิพิเศษช้อปน้อยกว่าแลกรับของรางวัลสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทยและบัตรเครดิตกสิกรไทย สมาชิก ONESIAM รับ ONESIAM Coins สูงสุด 4เท่า จากร้านค้าพันธมิตร พร้อมรับเพิ่ม E-Cash Coupon สูงสุด 1,100 บาท เมื่อช็อปตามเงื่อนไข พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ หรือ แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 6 เดือน เมื่อซื้อ SIAM GIFT CARD ใบละ 10,000 บาท (ยกเว้นการใช้ที่ร้าน Local Jewelry สยามพารากอน) ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย.68 – 10 ม.ค.69 เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคาร และบริษัทฯ กำหนด ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี, อัตราดอกเบี้ย 0% เมื่อลูกค้าชำระเต็มจำนวนภายใน วันครบกำหนดชำระ, กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 25% ต่อปี





















