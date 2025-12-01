“อิ๊งค์ วรันธร” แจ้งความถูกคนใช้ AI ตัดต่อภาพลามก โพสต์ลงโซเชียล

“อิ๊งค์ วรันธร” เข้าแจ้งความ ตร.ไซเบอร์ หลังถูกผู้ไม่หวังดีใช้ AI ตัดต่อภาพลามกอนาจาร และเผยแพร่ลงบนสื่อสังคมออนไลน์
วันนี้ (1 ธ.ค.) ที่กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 (บก.สอท.1) น.ส.วรันธร เปานิล หรือ อิ๊งค์ ศิลปินนักร้องชื่อดัง เดินทางเข้าพบ พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 หลังถูกผู้ไม่หวังดีนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) นำภาพไปใช้ตัดต่อภาพลามกอนาจาร และเผยแพร่ลงบนสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างรุนแรง
พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ เปิดเผยว่า ขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ดำเนินการรับเรื่องไว้ และอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน โดยจะตรวจสอบเพื่อให้ตัวผู้กระทำผิดไม่สามารถหลบเลี่ยงความรับผิดทางกฎหมายได้ โดยผู้ใช้บัญชีออนไลน์จำนวน 4 บัญชี ได้เผยแพร่ข้อความและเนื้อหาที่สร้างความเสียหายต่อผู้เสียหาย รวมทั้งมีหนึ่งบัญชีที่นำภาพมาตัดต่อด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) จนปรากฏในลักษณะลามกอนาจาร ซึ่งเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ เปิดเผยอีกว่า การนำภาพบุคคลสาธารณะ เช่น ดารานักแสดง ไปตัดต่อเป็นคลิปลามกอนาจาร ถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 (4) มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ การนำภาพบุคคลไปประกอบข้อความที่เป็นเท็จ เช่น ใส่ร้ายในทำนองขายบริการ เพื่อให้เกิดความเสียชื่อเสียง ถือเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท อีกทั้งยังมีความผิดทางแพ่ง ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย
ทั้งนี้เตือนผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ว่า ไม่เพียงผู้สร้างเนื้อหาที่ผิดกฎหมายเท่านั้น ผู้ที่แชร์หรือส่งต่อคลิปหรือข้อความที่ละเมิดสิทธิผู้อื่น ก็อาจถูกดำเนินคดีได้เช่นเดียวกัน โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการอย่างจริงจังตามพยานหลักฐาน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันจะเร่งรัดติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด หากพิสูจน์ทราบตัวได้จะออกหมายจับทันที และขอย้ำว่าการคุ้มครองตามกฎหมายไม่ได้จำกัดเพียงผู้มีชื่อเสียง ประชาชนทั่วไปที่ถูกละเมิดในลักษณะเดียวกันสามารถร้องทุกข์ให้ตำรวจดำเนินคดีได้เช่นกัน ที่ผ่านมา มีผู้มีชื่อเสียงจำนวนไม่น้อยเข้าร้องทุกข์จากกรณีถูกตัดต่อภาพหรือทำ Deepfake ลามกอนาจาร ซึ่งเทคโนโลยีที่พัฒนาก้าวหน้าได้เพิ่มความซับซ้อนให้แก่รูปแบบการกระทำความผิด อย่างไรก็ตาม ตำรวจยังคงดำเนินการติดตามและเอาผิดผู้กระทำอย่างต่อเนื่อง โดยผู้เสียหายรายนี้ยืนยันต้องการให้ดำเนินคดีจนถึงที่สุด เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีและชื่อเสียงที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม น.ส.วรันธรไม่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนในครั้งนี้ โดยขอสงวนสิทธิในการให้ข้อมูลจนกว่าคดีจะมีความคืบหน้าชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองสิทธิทางกฎหมาย เบื้องต้นพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบที่มาของบัญชีทั้งสี่บัญชี เพื่อพิสูจน์ทราบตัวบุคคลผู้อยู่เบื้องหลังการกระทำความผิด ทั้งนี้สื่อมวลชน ขอไม่เปิดเผยรายละเอียดที่อาจนำไปสู่การซ้ำเติมความเสียหายของผู้เสียหาย ตลอดจนงดเผยแพร่