“ดร.เมนี่” ควงคู่ “จี๋-สุทธิรักษ์” พลิกโฉมนวัตกรรมความงาม

เปิดตัวแบรนด์ BioActive+ อย่างเป็นทางการในประเทศไทย จากการร่วมมือของ ดร.เมนี่-ดร.วาสนา อินทะแสง และ จี๋-สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร นักแสดงชื่อดัง เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ BioActive+ Concentrated Liquid Gold และพรีเซ็นเตอร์คนแรก "คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส" ณ พาร์ค พารากอน สยามพารากอน
งานนี้เหล่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงในวงการบันเทิง สุขภาพ และความงาม เข้าร่วมงานคับคั่ง อาทิ เบ็คกี้ รีเบคก้า, มดดำ คชาภา, นิว นภัสสร และ เป็ก เปรมณัช, ลิลลี่ ภัณฑิลา, ชิน ชินวุฒ, กัน อรรถพันธ์, โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์, หนิง ปณิตา, นาย ณภัทร, เบสท์ คำสิงห์, แม็กซ์ เจนมานะ, เป็กกี้ ศรีธัญญา, นิกกี้ ณฉัตร และ กวาง The Face
ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก WIM-กานต์ กษิดิ์เดช, นิว-นภัสสร สุวรรณานนท์, BOWKYLION, DJ ONO & BUDDAH และ ชิน ชินวุฒ