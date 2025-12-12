“อิ้งค์-หมาก-กลัฟ” ร่วมสร้างมหากาพย์รักครั้งแตกต่างของผู้หญิงชื่อ “วันทอง”

เตรียมเปิดประตูก้าวเข้าสู่ความรักบทใหม่ของ “วันทอง” ที่ครั้งนี้เธอจะไม่ยอมถูกจารึกในประวัติศาสตร์ว่า “สองใจ”! กับภาพยนตร์ไทยบล็อคบัสเตอร์ปี 2569 “อัศจรรย์วันทอง” หนังเรื่องแรกของค่าย Black Dragon Entertainment (บริษัท แบล็ค ดรากอน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด) ได้ปล่อยตัวอย่างแรกออกมาให้ชม ผ่านฝีมือและมุมมองของผู้กำกับ “ลอง ลีฟ เลิฟว์!” มุก ปิยะกานต์ บุตรประเสริฐ และโปรดิวเซอร์ จูเลี่ยน จอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แบล็ค ดรากอน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (ผู้อำนวยการสร้าง Parasite, Snowpiercer, The Admiral: Roaring Currents และ The Host)
ตัวอย่างแรก “อัศจรรย์วันทอง” เผยให้เห็นการโคจรพบกันครั้งแรกของนักร้องสาวชื่อดังแห่งยุค อิ้งค์-วรันธร เปานิล รับบทเป็น “วันทอง” ประกบคู่ 2 พระเอกชื่อดัง ได้แก่ หมาก ปริญ สุภารัตน์ รับบทเป็น “ขุนแผน” และ กลัฟ คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ รับบทเป็น “ขุนช้าง” ร่วมด้วย ปริมมี่ วิพาวีร์ พัทธ์ณศิริ รับบทเป็น “สายทอง” และ เฟย ภัทร เอกแสงกุล รับบทเป็น “จันสอน” อีกทั้งยังเผยภาพงานโปรดักชั่นสุดยิ่งใหญ่ผสมผสานความร่วมสมัย รวมถึงงานวิชวลเอฟเฟกต์ที่เร้าใจ ตระการตา และจับตามองการพลิกภาพของนักแสดงแต่ละคนในบทบาทที่ผู้ชมไม่เคยเห็น
“อัศจรรย์วันทอง” เรื่องราวการผจญภัยข้ามห้วงเวลาของพิมพ์มาดาหญิงสาวยุคปัจจุบันที่หลุดเข้าไปในโลกของวังวนรักแสนท็อกซิกของ “นางวันทอง” ในหน้าวรรณคดีที่สุดท้ายแล้วต้องรับโทษประหารเพราะขุนแผนและขุนช้างชายที่รักทั้งสอง แต่ทำไมต้องเป็นเธอที่ต้องก้มหน้ารับชะตากรรม พิมพ์มาดาจะขอกำหนดเส้นทางชีวิตใหม่ของวันทองด้วยความคิดและหัวใจของเธอเอง เพื่อหาทางเอาชีวิตรอดและหนีชะตาชีวิตอันน่าอดสูนี้ให้ได้
มุก ปิยะกานต์ กล่าวว่า “หลังจบโปรเจกต์ ลอง ลีฟ เลิฟว์! ทางค่ายก็ติดต่อมาคุยโปรเจกต์วันทองและแจ้งว่าจะได้ร่วมงานกับคุณจูเลี่ยน จอง มุกก็ตาเป็นประกายเลย เพราะคุณจูเลี่ยนมีผลงานเป็นที่ยอมรับระดับสากล และคุณจูเลี่ยนเองก็ได้ดูผลงานของเราในโรงภาพยนตร์ เขาดูและวิเคราะห์จากงานของเรา มองว่าเราเหมาะกับโปรเจกต์นี้ก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ซื้อเราเลยได้กลับมาอ่านขุนช้างและขุนแผนหลายเวอร์ชั่นมากจากนักเขียนแต่ละคน ก็ได้เห็นมุมมองที่แตกต่างกันพอสมควร เราก็เริ่มสนใจว่าตัวเองยังมีสิ่งที่อยากพูดอยู่รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้สานต่อแมสเสจที่เรายังพูดไม่หมดจาก ลอง ลีฟ เลิฟว์!
เราอยากทำหนังที่เป็นความสัมพันธ์ของทั้ง 2 เพศ สร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขขึ้นเลยเป็นที่มาของการตัดสินใจทำโปรเจกต์นี้ค่ะ”
ติดตามชมตัวอย่างแรกของภาพยนตร์ “อัศจรรย์วันทอง” ได้ทางช่อง YouTube Black Dragon Entertainment : https://youtu.be/iFWxHLkO1mY พบกันในพุทธศักราช 2569 ในโรงภาพยนตร์