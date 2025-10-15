xs
“หมาก ปริญ” แบรนด์แอมฯ!ร่วมเปิด “ic! berlin Flagship Store” ใหญ่ที่สุดในไทย “ออพติค สแควร์” ปักหมุดหมายใจกลาง “ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค”

ฮอตไม่พักสำหรับพระเอกหนุ่มสุดหล่อ “หมาก – ปริญ สุภารัตน์” Brand Ambassador แว่นตา ic! berlin ล่าสุดอวดลุคหล่อเนี้ยบร่วมงาน Grand Opening “ic! berlin Flagship Store” แห่งใหม่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยบริษัท ออพติค สแควร์ จำกัด ณ ชั้น 4 ศูนย์การค้า ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค

งานเต็มไปด้วยบรรยากาศสุดชิคและอบอวลไปด้วยกลิ่นอายแฟชั่น โดยมี คุณสาวิตรี สุรธรรมวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ออพติค สแควร์ จำกัด แม่งานใหญ่ นำทีมผู้บริหารต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ เซเลบคนดังจากหลากหลายวงการ อาทิ จ็อบ ธัชพล, ฟลุ๊คจ์ พงศภัทร, แฟร้งค์กี้ วีรภัฏ, ไนซ์ บริพัฒน์, เล้ง ณัฐพล นิลดอนหวาย , แสตมป์ พรวศิน เรืองนุกูล, น้ำ จุฑามาศ หวังสวัสดิ์ , เบนซ์ ทิพย์สุวรรณ มหาสุวรรณชัย , ซัน ก้องภพ บรรณทอง , ชาย สมชาย เจริญสุข รวมถึง คุณประพันธ์ ผดุงเกียรติสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อายลิ้งค์ วิชั่น จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายแว่นตาชั้นนำระดับโลกกว่า 20 แบรนด์ รวมถึงแบรนด์ “ic! berlin” ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย นอกจากมาร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารคนเก่งแล้ว ยังเป็นครั้งแรกที่สาวกแว่นตาจะได้ยลโฉม คอลเลกชัน Fall-Winter 2025 (Full Collection) อย่างเป็นทางการ เรียกว่าโดนใจแฟชั่นนิสต้าชาวไทยขั้นสุด

อีกเรื่องที่ดูจะดึงดูดใจไม่น้อยไปกว่าแว่นตาคือการตกแต่งภายในของ “ic! berlin Flagship Store” ที่ ออพติค สแควร์ ออกแบบให้สะท้อนตัวตนของแบรนด์อย่างมีเอกลักษณ์ ด้วยคอนเซ็ปต์ “Luxury in Simplicity” ผสมผสานดีไซน์มินิมอลกับความหรูหราอย่างลงตัว แว่นตาแต่ละรุ่นถูกจัดวางเสมือนงานศิลปะในแกลเลอรี พร้อมมุมไฮไลต์สุดพิเศษ “ic! berlin Heritage Wall” ที่จัดแสดงคอลเลกชันลิมิเต็ดรุ่นหายากจากแต่ละยุค เพื่อให้แฟนพันธุ์แท้ได้ชมความงามของดีไซน์เหนือกาลเวลา
คุณสาวิตรี สุรธรรมวิทย์ เผยว่า “เราตั้งใจสร้างสาขานี้ให้เป็นต้นแบบของร้านแว่นตายุคใหม่ ที่ผสมผสานเทคโนโลยี งานดีไซน์ และประสบการณ์สุดพิเศษของแบรนด์ระดับโลกเข้าไว้ด้วยกัน ภายใต้แนวคิด “Modern Optical Gallery” โดยใช้ความ โมเดิร์น และ มินิมอล มาผสมผสานอย่างมีสไตล์ เน้นการใช้วัสดุที่มีความคมชัดและเปี่ยมคุณภาพอย่าง สแตนเลสสตีล สะท้อนตัวตนของแบรนด์เยอรมันที่ให้ความสำคัญกับ ฟังก์ชัน ความแม่นยำ และความสมบูรณ์แบบในทุกรายละเอียด สำหรับบรรยากาศภายในร้านถูกออกแบบให้สื่อถึงคำว่า “Luxury in Simplicity” มีการใช้แสงในโทนอุ่นเพื่อสร้างความรู้สึกอบอุ่นและเป็นมิตรให้ลูกค้ารู้สึกสบายตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าสู่ภายในร้านของเราค่ะ”

ขณะที่ หมาก ปริญ สุภารัตน์ Brand Ambassador ic! berlin ประเทศไทย 4 ปีซ้อน เผยความรู้สึกว่า “ic! berlin Flagship Store สวยและมีสไตล์มากครับ เต็มไปด้วยแว่นตา ic! berlin ทุกรุ่นทุกแบบ ผมชอบมุมพิเศษอย่าง “ic! berlin Heritage Wall” เพราะเป็นมุมที่จัดแสดงคอลเลกชันลิมิเต็ดรุ่นหายากจากแต่ละปี ที่ไม่ได้วางจำหน่ายแล้ว ให้แฟนพันธุ์แท้ได้เห็นเสน่ห์และวิวัฒนาการของงานออกแบบจากเบอร์ลินในแต่ละยุค ถือเป็นมุมที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ของ ic! berlin ได้ดี ที่สำคัญวันนี้ยังเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ชมแว่นตา ic! berlin คอลเลกชัน Fall-Winter 2025 (Full Collection) อีกด้วย ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ic! berlin เพราะแบรนด์นี้สะท้อนสไตล์ของผมได้อย่างลงตัว เรียบง่าย แต่เปี่ยมด้วยรายละเอียดและคุณภาพทุกครั้งที่ใส่รู้สึกมั่นใจและเป็นตัวเองที่สุดครับ”





