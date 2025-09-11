(คลิป)สวนสัตว์อุบลฯ เปิดให้ดูมาตรฐานการเลี้ยงสิงโต นักท่องเที่ยวไม่สามารถเข้าใกล้ได้

อุบลราชธานี - สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีเปิดให้ดูระบบเลี้ยงและการจัดแสดงโชว์สิงโต จะเป็นระบบปิด
มีบ่อน้ำกั้นระหว่างสัตว์กับคนชม ส่วนคนเลี้ยงมีประตูล็อก 4 ชั้น แม้ให้อาหารก็ไม่มีโอกาสเข้าใกล้กัน จึงไม่มีปัญหาเรื่องความปลอดภัย
จากเหตุกรณีสิงโตรุมกัดขย้ำเจ้าหน้าที่สวนสัตว์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดความวิตกในการเที่ยวชมสวนสัตว์อุบลราชธานี จะได้รับความปลอดภัยหรือไม่
นายดนุเดช จันทร์หอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี รักษาการแทนผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี ได้นำสื่อมวลชนเข้าดูพื้นที่จริงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล โดยมีมาตรการที่เข้มงวดในการดูแลสัตว์ พร้อมปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย สวนสัตว์อุบลราชธานีจัดส่วนแสดงสัตว์ตามมาตรฐานสากลด้านสวัสดิภาพสัตว์ ภายใต้มาตรฐานของสมาคมสวนสัตว์และอะควาเรียมโลก
โดยให้ความสำคัญทั้งการดูแลสัตว์ การบริหารจัดการพื้นที่ และความปลอดภัยในการเข้าชม พร้อมย้ำความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวว่า การเลี้ยงสัตว์เป็นระบบปิด ปลอดภัย 100% นักท่องเที่ยวทุกท่านสามารถเที่ยวชมได้อย่างสบายใจ ภายใต้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดของเจ้าหน้าที่ผู้เลี้ยงสัตว์มีความชำนาญ มีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน พร้อมได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี
และเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบพื้นที่ส่วนแสดงสม่ำเสมอทุกวัน เพื่อความปลอดภัย อีกทั้งสวนสัตว์อุบลราชธานีจัดแสดงสิงโตภายในส่วนแสดงแบบปิด มีโหมดแยกระหว่างสัตว์กับนักท่องเที่ยว ล้อมรอบรั้วขอบชิด และจะนำสิงโตออกสู่ส่วนแสดงเป็นเวลา ช่วงปิดสวนสัตว์ก็นำสิงโตเข้าคอกกักเพื่อพักผ่อนทุกวัน
นายเมธากรณ์ โคตรวงศ์ พนักงานบำรุงและจัดการสวนสัตว์ ซึ่งเป็นคนเลี้ยงสิงโตกล่าวว่า สำหรับคอกจัดแสดงจะมีบ่อน้ำกั้นระหว่างสัตว์กับคนดู ซึ่งมีระยะห่างของบ่อน้ำ 8-10 เมตร และมีน้ำลึก 8 เมตร ทำให้สัตว์หลุดออกจากคอกเลี้ยงไม่ได้ และเป็นสวนสัตว์ในระบบปิด นักท่องเที่ยวรวมทั้งคนเลี้ยงไม่มีโอกาสเข้าใกล้สัตว์ได้ และมีการทำงานเป็นทีม ไม่ได้ทำคนเดียว ถึงแม้เวลาทำความสะอาดคอกหรือให้อาหารสัตว์ ก็จะมีประตูกั้น 4 ชั้น โดยเปิดให้สัตว์ออกไปก่อน จึงเข้าไปวางอาหารหรือทำความสะอาดคอก หลังจากทำเสร็จ จึงเปิดคอกให้สัตว์เข้ามาได้ ดังนั้น จึงไม่มีปัญหาที่สัตว์จะมีโอกาสมาทำร้ายคนเลี้ยงได้