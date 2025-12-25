พบชาวเด่นชัยอยู่ใกล้โรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลป่วยเพิ่มลามข้ามอำเภอ

แพร่ - สาธารณสุข ยกทีมเข้าพื้นที่สอบสวนโรคชาวเด่นชัยอยู่ใกล้โรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล พบผู้ป่วยเพิ่ม-ควันพิษลามข้ามอำเภอ เครือข่ายแพร่มูฟ จี้เจ้าของปัญหาเร่งจัดการ ก่อนผิดกฎหมายกันระนาว
สาธารณสุขอำเภอเด่นชัย นายแพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเด่นชัย ได้ร่วมลงพื้นที่บ้านต้นม่วง หมู่ 1 ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ ตลอดบ่ายวันที่ 24 ธ.ค.68 ที่ผ่านมา เพื่อตรวจสอบอาการผู้ป่วยทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นจำนวนมากในพื้นที่รอบๆโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลที่ตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้านเพียง 100 เมตร
พร้อมทั้งทำการสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดโรคจากประชาชนที่เกิดอาการเจ็บป่วย ซึ่งได้มีการนัดหมายประชาชนที่ได้รับผลกระทบไปสอบถามอาการป่วยและตรวจสอบสาเหตุของการเกิดโรค นอกจากนั้นยังเดินทางเข้าเยี่ยมดูอาการผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางมารวมกันได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอาการวิงเวียนศีรษะไม่สามารถเดินมาให้แพทย์ตรวจที่วัดได้
นางสาวลักษณาดี ดวงตาดำ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาชนจังหวัดแพร่ ที่เข้าร่วมแก้ไขปัญหากับชาวบ้านกล่าวว่า มลภาวะที่ทำให้เกิดโรคกับชาวบ้านต้นม่วงอย่างมีนัยสำคัญน่าจะมาจากกลิ่นควันจากโรงงานอุตสาหกรรม ที่เข้ามาตั้งใกล้หมู่บ้าน ซึ่งจากข้อมูลของชาวบ้านและประวัติบันทึกการประชุมของหมู่บ้าน พบว่าในการประชุมตัวแทนผู้ประกอบการและตัวแทนภาคราชการโรงงานแห่งนี้ยังไม่มีการแสดงใบอนุญาตที่ชัดเจน ถือว่ายังไม่มีใบ รง. 4
และทราบมาจากชาวบ้านว่าโรงงานแห่งนี้ยังไม่เคยทำประชาพิจารณ์มาก่อน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการสร้างโรงงานชีวมวลอัดแท่งขั้นตอนการขออนุญาตต้องทำประชาพิจารณ์และสำรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อมผลกระทบด้านสุขภาพก่อน เมื่อทำเสร็จทุกขั้นตอนแล้วจึงนำเสนอแผนผังโรงงานให้เจ้าหน้าที่กรมโรงงานเข้ามาตรวจสอบทำเลที่ตั้งว่าเหมาะสมกับการผลิตหรือไม่ถ้าไม่ทำตามกระบวนการนี้จะไม่สามารถมีใบอนุญาต รง.4 ได้
นายอดิศร ฉลวย กลุ่มแพร่มูฟ ภาคประชาสังคมในจังหวัดแพร่กล่าวว่า ได้เข้ามาติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง คำว่าเชื้อเพลิงชีวมวลฟังดูดี เพราะเป็นพลังงานสะอาดจากสิ่งมีชีวิตคือพืช แต่ปรากฏว่ากระบวนการผลิตยังคงก่อมลภาวะในอากาศมีฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นและสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่สำคัญโรงงานดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนของการขออนุญาต ไม่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวมวลได้ น่าจะเป็นการผลิตไปโดยไม่มีใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบซึ่งจะมีผลในทางกฎหมายอย่างแน่นอน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อาการป่วยระบบทางเดินหายใจของประชาชนกำลังลุกลามออกไปไม่เพียงในหมู่ที่ 1 บ้านต้นม่วง ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย ปัจจุบันพบว่ามีผู้ป่วยอาการเช่นเดียวกันเกิดขึ้นที่บ้านโป่งหัวหาดและบ้านปงหาดเจริญ ต.บ้านปง อ.สูงเม่น ซึ่งอยู่ในรัศมี 2 กิโลเมตรจากโรงงานด้วย