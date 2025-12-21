“ชาวเด่นชัย”บ้านใกล้โรงงานแปรรูปไม้ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลฯเด่นชัย ผวาผู้สูงอายุนอนซมป่วยหนักเพิ่มน่ากลัว!

แพร่ – ชาวบ้านชุมชนใกล้โรงงานแปรรูปไม้ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล ผวา..ป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น บางรายเวียนศีรษะนอนอยู่บ้านทำงานไม่ได้ หลายคนได้รับคำแนะนำให้ย้ายออกจากพื้นที่ จี้สาธารณสุขจังหวัดแพร่สอบสวนหาสาเหตุของการเกิดโรคเพื่อหาทางระงับ
ชาวบ้านต้นม่วง หมู่ 1 ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ ที่เคยออกมาร้องเรียนเรื่องผลกระทบจากโรงงานแปรรูปไม้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลที่ตั้งอยู่ใกล้ชุมชน มีอาการป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจรุนแรง มีอาการคอแห้ง แสบคอ แน่นหน้าอก หายใจไม่ทัน เวียนศีรษะ มีน้ำมูกและเสมหะ บางรายมีเลือดปนออกมากับเสมหะด้วย และบางรายแพ้ถึงขนาดริมฝีปากไหม้
จำนวนผู้ป่วยมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลายรายไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย ซึ่งแพทย์ตรวจอาการวินิจฉัยโรคว่า เป็นโรคภูมิแพ้จากการได้รับกลิ่นสารเคมี หลายคนถูกแนะนำให้ออกจากพื้นที่ย้ายออกจากบ้านไปอยู่ในที่ปลอดภัย เพื่อให้อาการทุเลาลง
ล่าสุดนางสาวสมร เพิ่มขึ้น ชาวบ้านต้นม่วงรายหนึ่ง มีอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวกคอแห้ง แสบคอ เวียนศีรษะ และที่บริเวณริมฝีปากมีสีคล้ำ ได้เข้าพบแพทย์ที่โรงพยาบาลแพร่ เข้าตรวจอาการกับแพทย์หญิงปิยฉัตร ดีสุวรรณ แพทย์วินิจฉัยว่า “อาการที่เกิดคือเยื่อบุริมฝีปากอักเสบ อาการน่าจะเกิดจากการแพ้หรือ ระคายเคืองจากการสัมผัสสารที่ก่อการระคายเคือง” ซึ่งผู้ป่วยรายนี้ก็จะต้องย้ายออกไปให้พ้นจากพื้นที่อันตรายในละแวกบ้านของตนเอง
ผู้สื่อข่าวได้เข้าสำรวจพื้นที่ชุมชนบ้านต้นม่วง หมู่ 1 ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย ที่ประชาชนมีอาการป่วยทางเดินหายใจคล้ายๆ กันเพิ่มขึ้น และในจำนวนนี้มีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลแพร่ และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช มากกว่า 20 คนแล้ว
ชาวบ้านหลายรายที่ป่วยหรือเริ่มมีอาการ พากันออกไปสร้างเพิงพักในที่ดินญาติของตนเองที่อยู่ห่างออกไปจากหมู่บ้านท่ามกลางความยากลำบาก บางรายยอมรื้อบ้านอพยพไปอยู่ที่อื่น ประชากรส่วนใหญ่ที่ยังคงอยู่ในชุมชน คือผู้สูงอายุ และผู้พิการ หลายคนต้องนอนอยู่ในบ้านทำงานไม่ได้แล้ว เนื่องจากมีอาการเวียนศีรษะ เหนื่อย
นายไพชาญ แก้ไข ชาวบ้านที่มีที่ดินอยู่ติดกับโรงงานแปรรูปไม้ พาผู้สื่อข่าวไปดูที่ดินของตนเองที่อยู่ข้างโรงงาน โดยเปิดเผยว่า ที่ดินแปลงนี้มีเจตนาสร้างบ้านให้ลูกชาย แต่เมื่อโรงงานมาตั้งทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้ เนื่องจากมลภาวะรุนแรง เข้าไปทำกิจกรรมได้ไม่นานก็ต้องออกจากพื้นที่ เพราะอากาศไม่บริสุทธิ์ ที่ดินข้างเคียง ซึ่งอยู่ใกล้บ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงาน ต้นไผ่ที่ปลูกไว้เคยงอกงามดี เริ่มทรุดโทรมค่อยๆ ตายที่ละต้น สงสัยว่าอาจเป็นเพราะอยู่ใกล้บ่อบำบัดน้ำเสีย
นายเดชณรงค์ สุขเถื่อน แกนนำชาวบ้านหมู่ที่ 1 บ้านต้นม่วง กล่าวว่า ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนต่างมีอาการป่วยเพิ่มขึ้นอย่างน่ากลัว ถือว่า ไม่ต่างจากโรคระบาดที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ เรื่องนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดแพร่ น่าจะมีอำนาจหน้าที่เข้ามาในพื้นที่เพื่อทำการสอบสวนการระบาดของโรคและหาสาเหตุของการเกิดโรคเพื่อทำการหยุดยั้ง ก่อนที่จะมีผู้ป่วยมากกว่านี้ และอาจนำไปสู่การเสียชีวิตก็ได้ อยากให้สาธารณสุขเร่งตรวจสอบสาเหตุดังกล่าวโดยเร็ว