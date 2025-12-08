สธ. เร่งย้ายผู้ป่วยพื้นที่เสี่ยง 4 จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมจัดระบบบริการรองรับภาวะฉุกเฉิน

"รัฐมนตรีพัฒนา" มอบปลัดกระทรวงสาธารณสุข ติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีชายแดนไทย-กัมพูชา หลังฝ่ายความมั่นคงมีคำสั่งอพยพ 4 จังหวัด เผย ยกระดับตามแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินระดับ 2 เคลื่อนย้ายผู้ป่วยในพื้นที่เสี่ยง จัดระบบดูแลกลุ่มเปราะบาง - ผู้ป่วยฟอกไต เตรียมสำรองเตียงผู้ป่วยใน เตียง ICU คลังเลือด ยาและเวชภัณฑ์ พร้อมจัดทีมปฏิบัติการภาคสนามดูแลประชาชนในศูนย์พักพิง
วันนี้ (8 ธันวาคม 2568) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมกล่าวว่า นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมอบหมายให้ตนเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ ซึ่งจากการที่กองทัพภาคที่ 2 มีคำสั่งอพยพประชาชนอำเภอชายแดนใน 4 จังหวัด คือ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ และอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 4 จังหวัดได้ยกระดับปฏิบัติการตามแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินระดับ 2 โดยเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่ปลอดภัย ซึ่งได้มีการสำรองเตียง ICU เตียงผู้ป่วยทั่วไป สำรองคลังเลือด ยาและเวชภัณฑ์ไว้รองรับสถานการณ์แล้ว
นพ.สมฤกษ์กล่าวต่อว่า สำหรับผู้ป่วยเปราะบาง/ติดเตียง ได้จัดระบบติดตามดูแลต่อเนื่อง รวมถึงผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟอกไต มีการกระจายไปยังหน่วยบริการฟอกไตต่างๆ และจัดรถรับส่งกรณีผู้ป่วยไม่มีรถ พร้อมจัดทีมด้านการแพทย์และสาธารณสุขดูแลประชาชนที่อพยพมาพักในศูนย์พักพิงต่างๆ นอกจากนี้ ทุกจังหวัดยังจัดเตรียมทีมปฏิบัติการในพื้นที่ ทั้งทีมการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด (MERT) ทีมการแพทย์ฉุกเฉินระดับอำเภอ (Mini MERT) ทีมสอบสวนโรค ทีมควบคุมโรค ทีมดูแลจิตใจ MCATT ทีมปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม (SEhRT) รถพยาบาลขั้นสูง และทีมการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ ไว้พร้อมแล้ว โดยได้กำชับให้ทุกจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชาติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมยกระดับการจัดบริการตามแผนรองรับสถานการณ์ที่วางไว้