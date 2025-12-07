บุรีรัมย์เปิดสนามแข่งรถเป็นศูนย์พักพิงรองรับผู้อพยพหนีปะทะชายแดน ทยอยเข้าแล้วกว่า 2 พันคน

บุรีรัมย์-ผู้ว่าฯระดมส่วนราชการหลายหน่วยงาน เร่งจัดสถานที่ อาหาร เวชภัณฑ์ยา และสิ่งของจำเป็นรองรับผู้อพยพ ที่ศูนย์พักพิงสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอกิต หลังปะทะที่ภูผาเหล็ก คาดรองรับผู้อพยพได้หลายหมื่นคน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (7 ธ.ค.) ภายหลังกัมพูชาได้เปิดฉากยิงที่บริเวณ ภูผาเหล็ก- พลาญหินแปดก้อน อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ มีทหารไทยบาดเจ็บ 2 นาย จนมีคำสั่งให้อพยพประชาชน 4 จังหวัดติดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประกอบด้วยจังหวัด บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ไปยัง ศูนย์พักพิงตามแผนอพยพประชาชน เพื่อความปลอดภัย
ล่าสุดนายปิยะ ปิจนำ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายภูษิต เล็กอุดากร นายก อบจ.บุรีรัมย์ พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นำเจ้าหน้าที่เข้าจัดเตรียม ศูนย์อพยพสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ซึ่งเป็นศูนย์พักพิงหลักของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรองรับผู้อพยพทั้งหมด โดยจัดพื้นที่พักพิงชั่วคราว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกจำเป็น
ไม่ว่าจะเป็นอาหาร น้ำดื่ม ห้องน้ำสะอาด ระบบแพทย์ฉุกเฉิน และมาตรการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง หน่วยงานฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งระดมกำลังสนับสนุนการอพยพและลำเลียงประชาชน โดยให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้ป่วย และกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษ ขณะนี้มีประชาชนที่อพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยตามแนวชายแดนเข้าไปยังศูนย์พักพิงสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตแล้วกว่า 2 พันคน และยังคงเดินทางเข้ามาเรื่อยๆ เนื่องจากไม่มั่นใจในสถานการณ์
นอกจากนี้ ล่าสุด อำเภอบ้านกรวด ได้ออกคำสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่ 6 ตำบล ได้แก่สายตะกู, จันทบเพชร, บึงเจริญ, หนองไม้งาม, บ้านกรวด และปราสาท รวมประชาชนที่ต้องเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ จำนวน 35,000 คน และ คาดว่าจะมาที่ศูนย์อพยพ ประมาณ 13,000 คน
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์สั่งเพิ่มจุดประสานงานในศูนย์อพยพ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านข้อมูล การลงทะเบียน และการติดตามญาติ พร้อมย้ำว่าจังหวัดมีศักยภาพรองรับผู้อพยพทั้งหมดได้อย่างปลอดภัย ซึ่งหน่วยงานความมั่นคงยังคงติดตามสถานการณ์สู้รบตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิด และพร้อมปรับมาตรการดูแลประชาชนตามความจำเป็น