"ทภ.2"แจ้งอพยพด่วน! ปชช.อำเภอชายแดน4 จว. ไปยังศูนย์พักพิงฯ ระบุสถานการณ์ไม่แน่นอนมีแนวโน้มปะทะขยายวงกว้าง

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา – "ทภ.2" แจ้ง อพยพด่วน ประชาชนอำเภอชายแดน 4 จังหวัดชายแดนอีสาน บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ไปยังศูนย์พักพิงตามแผนอพยพประชาชน เพื่อความปลอดภัย ระบุสถานการณ์ในปัจจุบันยังมีความไม่แน่นอนและมีแนวโน้มปะทะขยายวงกว้าง
วันนี้ ( 7 ธ.ค.68) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าสถานการณ์เหตุปะทะที่ภูผาเหล็ก-พลาญหินแปดก้อน ชายแดน จ.ศรีสะเกษ พื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ล่าสุด กองทัพภาคที่ 2 ชี้แจงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ผ่านทาง เพจกองทัพภาคที่ 2 ระบุว่า ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ชี้แจงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา วันที่ 7 ธันวาคม 2568 เวลา 14.16 น. ฝ่ายกัมพูชาได้เปิดฉากยิงในพื้นที่บริเวณ ภูผาเหล็ก – พลาญหินแปดก้อน ส่งผลให้ฝ่ายเราจำเป็นต้องดำเนินการโต้ตอบ โดยเกิดการยิงปะทะกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ฝ่ายกัมพูชาได้เริ่มใช้อาวุธ ปรส. ต่อมาในเวลา 14.50 น. การปะทะได้ยุติลง
อย่างไรก็ตาม หน่วยในพื้นที่ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันยังมีความไม่แน่นอน และมีแนวโน้มที่การปะทะอาจขยายวงกว้าง จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน อำเภอแนวชายแดนของ 4 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ดำเนินการอพยพไปยัง ศูนย์พักพิงตามแผนอพยพประชาชน เพื่อความปลอดภัย