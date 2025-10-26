กทม.จัดชุดปฏิบัติการแพทย์ดูแล ปชช.ตลอดเส้นทางเคลื่อนขบวนพระบรมศพ

วันนี้ (26 ต.ค.68) รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ถนนราชดำเนินติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ เพื่อดูแลประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในพิธีเคลื่อนพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร จัดชุดปฏิบัติการแพทย์สังกัดสำนักการแพทย์ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล รถฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประจำจุดในเส้นทางถนนราชดําเนิน 4 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ กองทัพภาคที่ 1 - สะพานมัฆวานรังสรรค์
ช่วงที่ 2 สํานักปลัดบัญชีทหารบก - วัดราชนัดดา
ช่วงที่ 3 วัดราชนัดดา - อนุสรณ์ สถาน 14 ตุลาคม
ช่วงที่ 4 อนุสรณ์สถาน 14 ตุลาคม - โรงแรมรัตนโกสินทร์
ด้านสำนักอนามัย ได้จัดทีมพยาบาลเคลื่อนที่ 14 ทีม รวม 28 นาย พร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น อาทิ ยาพื้นฐาน ชุดทําแผล ยาดมแอมโมเนีย ยาดมโปร่งฟ้า ผ้าเย็น เครื่อง AED เคลื่อนที่เล็ก จำนวน 7 จุด ได้แก่ 1. หน้ากองทัพภาคที่ 1 2. แยกมิสกวัน 3. เชิงสะพานมัฆวาน (หน้าทําเนียบ) 4. สะพานมัฆวาน แยก จปร. 5. ลานพลับพลาเจษฎามหาบดินทร์ 6. บริเวณแยกคอกวัว และ 7. หน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์
