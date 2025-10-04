xs
xsm
sm
md
lg

“รมว.พัฒนา”นำทีม สธ.ลงพื้นที่ รพ.ชายแดนบุรีรัมย์–สุรินทร์ ตรวจเยี่ยมบุคลากรสาธารณสุข เตรียมเสนอสร้างบังเกอร์ ยกระดับความปลอดภัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันที่ 3 ต.ค.ที่โรงพยาบาลบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์  นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) พร้อมด้วยนายวรโชติ สุคนธ์ขจร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารสธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจบุคลากรที่ปฏิบัติงานพื้นที่ชายแดน โดยกำหนดการหลังจากตรวจเยี่ยมรพ.บ้านกรวด จะเดินทางไปยัง  รพ.พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.สุรินทร์ เพื่อติดตามความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข

โดย นายพัฒนา ให้สัมภาษณ์ระหว่างการตรวจเยี่ยมที่ รพ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ว่า  วันนี้ลงพื้นที่ครั้งแรกหลังจากรับตำแหน่ง ตั้งใจมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพื้นที่ตามแนวชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากเขตปะทะกันระหว่างไทยกับประเทศพื้นบ้าน และมาดูแลขวัญกำลังใจ นำยารักษาโรค พร้อมกับการนำวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฉีดให้กับพี่น้องประชาชนในส่วนศูนย์พักพิงผู้ที่ได้รับ ผลกระทบ เนื่องจากขณะนี้เป็นฤดูของการแพร่ระบาดในวงกว้าง สธ.มีความห่วงใยประชาชน จำเป็นต้องวางแผนสร้างภูมิคุ้มกัน ลดเสี่ยงในการติดต่อทุกพื้นที่

นายวรโชติ กล่าวว่า รัฐบาล ทั้งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และตน รวมถึงผู้บริหารของสธ.ลงพื้นที่มาและสิ่งที่อยากทำให้กับบุคลากรสาธารณสุข และทุกภาคส่วนในแนวชายแดน คือ ความปลอดภัยในการทำงาน  การสร้างขวัญกำลังใจ รวมถึงระบบสุขภาพจิตของประชาชน และผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนต้องทำให้ดีขึ้น เพราะทุกวันนี้เจ้าหน้าที่มีความกังวล แต่ในความกังวล ยังมีความห่วงใยต่อประชาชน ดังนั้น การลงพื้นที่ต้องหาวิธีให้พวกเขาคลายกังวลให้ได้ ต้องมีระบบความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งอาจทำเป็นบังเกอร์ (Bunker) เสริมเข้ามา เพื่อช่วยและดูแลบุคลากรสาธารณสุข

“เรื่องนี้จะเสนอท่านนายกรัฐมนตรี เพราะถือเป็นเรื่องเร่งด่วน ซึ่งประชาชนจะได้มั่นใจว่า ระบบสุขภาพยังคงอยู่ ยังมั่นคง ไม่ได้หนีไปไหน บุคลากรยังดูแล รวมถึงอสม. ก็จะเพิ่มศักยภาพมาช่วยเช่นกัน” นายวรโชติ กล่าว










“รมว.พัฒนา”นำทีม สธ.ลงพื้นที่ รพ.ชายแดนบุรีรัมย์–สุรินทร์ ตรวจเยี่ยมบุคลากรสาธารณสุข เตรียมเสนอสร้างบังเกอร์ ยกระดับความปลอดภัย
“รมว.พัฒนา”นำทีม สธ.ลงพื้นที่ รพ.ชายแดนบุรีรัมย์–สุรินทร์ ตรวจเยี่ยมบุคลากรสาธารณสุข เตรียมเสนอสร้างบังเกอร์ ยกระดับความปลอดภัย
“รมว.พัฒนา”นำทีม สธ.ลงพื้นที่ รพ.ชายแดนบุรีรัมย์–สุรินทร์ ตรวจเยี่ยมบุคลากรสาธารณสุข เตรียมเสนอสร้างบังเกอร์ ยกระดับความปลอดภัย
“รมว.พัฒนา”นำทีม สธ.ลงพื้นที่ รพ.ชายแดนบุรีรัมย์–สุรินทร์ ตรวจเยี่ยมบุคลากรสาธารณสุข เตรียมเสนอสร้างบังเกอร์ ยกระดับความปลอดภัย
“รมว.พัฒนา”นำทีม สธ.ลงพื้นที่ รพ.ชายแดนบุรีรัมย์–สุรินทร์ ตรวจเยี่ยมบุคลากรสาธารณสุข เตรียมเสนอสร้างบังเกอร์ ยกระดับความปลอดภัย
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น