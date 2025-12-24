จัดใหญ่เหมือนเดิม!ขอนแก่นเคาท์ดาวน์ 2026 “ECOSYSTEM”

วันนี้( 24 ธ.ค.) เวลา 10.30 น. ณ ออคิดบอลรูม 1 โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด นายประสิทธิ์ ทองแท่งไทย นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมด้วย นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พันเอก สหภาพ ปุตรลา รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 23และพ.ต.อ.ธนาวัชร ดีบุญมี ณ ชุมแพ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “งานขอนแก่นเคาท์ดาวน์ 2026 และ พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2569”
โดยค่ำคืนวันที่ 31 ธันวาคมเริ่มด้วยการแสดง cover dance จากทีมเยาวชน สนุกสนานกับการแสดงจากศิลปิน พี สะเดิด / มิสเตอร์ทีม / อนาโตมี่ แรบบิท / วงศรีพัชรินทร์แบนด์ จาก มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ และ จา พนม ดาราแอ็คชั่นจากฮอลลีวูด มาร่วมขับร้องและโชว์การแสดงศิลปะการต่อสู่ ในบทเพลง ลุยเฮลุย ร่วมกับ พี สะเดิด พร้อมร่วมนับถอยหลังเคาท์ดาวน์สู่การขึ้นศักราชใหม่ด้วยการจุดพลุสวยงามอลังการ กว่า 200 นัด ฟรีคอนเสิร์ต
ภายในบริเวณงานมีการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้กับผู้มาร่วมงาน ตลอดจนการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจัดให้มีจุดบริการปฐมพยาบาล รถฉุกเฉิน ห้องน้ำ - รถสุขาเคลื่อนที่ เป็นต้น และต่อเนื่องความเป็นสิริมงคล กับงาน “พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2569” ในวันที่ 1 มกราคม 2569 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น