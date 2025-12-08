“พี สะเดิด” เติมแสงแห่งกำลังใจสร้างความอบอุ่นให้ผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ จ.อุบลราชธานี

เป็นกิจกรรมที่ทำมาอย่างต่อเนื่องของนักร้องอีสาน “พี สะเดิด” กับคอนเสิร์ตเพื่อผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ และครั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นคอนเสิร์ต นักร้องดังก็ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและมอบของให้ผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ ที่ รพ. สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี ร่วมกับคหบดีเมืองอุบลพี่น้องประชาชน
บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น เพราะนอกจาก พี สะเดิด ปรากฎตัวพูดคุยกับผู้ป่วยถึงเตียงคนไข้ทุกคน แล้วยังดีดกีตาร์ร้องเพลงตามคำขอของคนไข้ และสวมกอดผู้ป่วย มอบผ้าห่มพร้อมพูดคุยให้กำลังใจ ทำผู้ป่วยหลายคนถึงกับหลั่งน้ำตาพร้อมกับบอกว่าจะเลิกท้อแท้ต่อโชคชะตา เพราะมีกำลังใจและความหวังที่จะต่อสู้กับโรคร้ายมากขึ้น
พี สะเดิด เผยถึงกิจกรรมครั้งนี้ว่า … “ใจที่มีกำลังมันสามารถทำให้เราชนะทุกๆปัญหา รวมถึงโรคร้าย ก็คือโรคมะเร็ง เมื่อไหร่ที่กำลังใจมี เมื่อนั้นจะทำให้เรามีความสุขขึ้นมาได้ คิดบวกกับปัญหาที่เราเจอได้ แต่ถ้าเราทุกข์ไปกับอาการของการป่วยไข้ มันจะทำให้ทุกอย่างแย่ไปด้วย ผมจึงอยากให้กำลังใจผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ ที่นอกจากเผชิญปัญหา แบกรับโรคร้ายแล้ว ต่างก็ยังต้องเผชิญปัญหาเศรษฐกิจการเงิน ความเป็นอยู่ ผมอยากจะส่งกำลังใจ มอบพลังให้ผู้ป่วยมะเร็งทุกท่าน
ทุกครั้งที่ผมได้ไปสัมผัสผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ การให้กำลังใจอาจจะดูเป็นสิ่งเล็กๆ แต่เราทำด้วยใจทุดครั้ง เราสัมผัสได้ถึงความสุขของผู้ป่วยมะเร็ง การร้องเพลง การพูดคุย การโอบกอดให้กำลังใจ ผมเชื่อมั่นว่ามันจะเป็นพลังใจอันยิ่งใหญ่พอที่จะเป็นแสงสว่างให้ผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ได้มองเห็นทางสู้กับโรคร้ายนี้ ทำให้พวกเขารู้สึกมีความหวังขึ้นมาได้บ้าง บางคนได้ร่วมร้องเพลงกับ พี สะเดิด ก็รู้สึกมีกำลังใจขึ้นมา นี่คือสิ่งเล็กๆที่ผมสามารถมอบให้กับทุกคน
ท้ายสุดนี้ผมอยากให้ทุกคนมีพอจะมีโอกาสร่วมกันแบ่งปันความสุขและกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ได้เห็นแสงสว่างและทางออกของโรคภัยนี้ด้วยใจที่มีกำลังจนหายจากโรคภัยไข้เจ็บ กลับมามีชีวิตได้อย่างปกติ โครงการให้กำลังใจผู้ป่วยยากไร้ที่ จ.อุบลราชธานี ขอขอบคุณตะวันแดงมหาชนอุบลราชธานี , โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา , นายแพทย์ธนุตม์ ก้วยเจริญพานิชก์ ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็ง , รพ. สรรพสิทธิประสงค์ แพทย์หญิง กันตินันท์ มหาสุวีระชัย , ท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สราวุธ บุญสุข , รร.ลายทอง,ท่าน สว. ณภพ ลายวิเศษกุล , เทศบาลนครอุบล”
กิจกรรมดังกล่าว พี สะเดิด ยังจะทำอย่างต่อไปเรื่อยๆและอยากให้ทุกคนมาช่วยกันสร้างพลังใจ เป็นกำลังใจให้กับประชาชน ต่อยอดแสงแห่งกำลังใจนี้ ไม่ใช่เฉพาะแค่โรคมะเร็ง แต่รวมถึงหลายๆโรคก็ยังมีผู้ป่วยที่ต้องการกำลังใจมากๆอีกเช่นกัน เพราะการต่อสู้โรคร้าย ยาที่สำคัญคือ กำลังใจของผู้ป่วยต้องดี