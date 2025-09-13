“จา พนม” บวชรอบ 2 อย่างยิ่งใหญ่ ขี่ช้างแห่นาค ภรรยา - ลูก 2 คนร่วมอนุโมทนาบุญ (คลิป)

เมื่อช่วงเย็นวันนี้ (12 กันยายน 2568) สุดยอดนักแสดงเมืองไทย “จา พนม ธีรัมย์” หรือที่ทั่วโลกรู้จักในนาม “โทนี่ จา” ได้เข้าพิธีอุปสมบท ณ เทพสรธรรมาราม จ.ปทุมธานี หวังศึกษาพระธรรมให้ถ่องแท้ โดย จา พนม ได้ขึ้นหลังช้างเข้าพิธีแห่นาค สมกับเป็นเชื้อสายและต้นตระกูลชาวกูยโบราณ มีครอบครัว พร้อมลูกสาว 2 คน น้องจอมขวัญ และ น้องเรือนแก้ว รวมไปถึงญาติมิตรคนสนิทและ เพื่อนพ้องในวงการมาร่วมอนุโมทนา อาทิ เคลลี่ ธนะพัฒน์, พี สะเดิด, ท็อป จรณ โสรัตน์, ตั้ก บริบูรณ์จันทร์เรืองมาร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้
จา พนม มีฉายาทางธรรมว่า ภทฺทธมฺโม (อ่านว่า พัด-ทะ-ธัม-โม) แปลว่า ผู้เจริญด้วยธรรม ระยะเวลาในการบวชยังไม่มีกำหมด ซึ่งครั้งนี้เป็นการบวชครั้งที่ 2 โดยครั้งแรกเป็นการบวชทดแทนคุณพ่อแม่ที่บ้านเกิด จ. สุรินทร์ ในปี 2553
@seetrue_ บรรยากาศพิธีอุปสมบทของสุดยอดพระเอกนักบู๊ #จาพนม เมื่อเย็นวานนี้ที่วัดเทพสรธรรมาราม จังหวัดปทุมธานี โดยมีการขี่ช้างแห่นาคอย่างยิ่งใหญ่ เบื้องต้นยังไร้กำหนดสึก เพราะการบวชครั้งนี้จาพนมตั้งใจอยากจะศึกษาพระธรรมอย่างถ่องแท้ #ซีทรู #ข่าวบันเทิง #seetrue ♬ เสียงต้นฉบับ - See True