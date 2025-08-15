“พี สะเดิด” ส่งเพลงใหม่ “ตลอดชีวิต” 2 วันทะลุล้านวิว

หลังจาก “พี สะเดิด” หายจากการทำเพลงมานานนับปี ด้วยคอนเสิร์ตที่แน่นทั้งไทยและต่างประเทศ ล่าสุด พี สะเดิด ได้เปิดตัวเพลงใหม่ สุดโรแมนติก “ตลอดชีวิต” พร้อมดึง “ชิงชิง คริษฐา สังสะโอภาส” มาร่วมแสดงมิวสิควีดิโอและเพียงเปิดตัวไปแค่ 2 วัน ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามเกือบล้านวิว ตอกย้ำเนื้อหาและความเป็นศิลปินในตำนานร็อกอีสานขนาดแท้อย่างแท้จริง
“ตลอดชีวิต” เรื่องราวของคู่รักที่ถึงแม้จะจากกันไป แต่ยังคงคิดถึงกันเสมอ แม้จะผ่านไปนานแค่ไหน แต่ความคิดถึงยังไม่จางหายไป โดยเพลงนี้ได้ “ชิงชิง คริษฐา สังสะโอภาส” นางเอกช่อง 7 สี มาร่วมแสดง พร้อมถ่ายทอดความรู้สึกที่เเสนโรแมนติกที่หาชมได้ยากเพราะถือเป็นครั้งแรกในบทซึ้งๆ ของพี สะเดิด ก็ว่าได้ และทุกพื้นที่ทุกความทรงจำในมิวสิควีดิโอมาจากเรื่องจริงทีพี สะเดิด มีความชื่นชอบมากไม่ว่าจะเป็นช้าง หรือสถานที่ที่สวยงามต่างๆ ที่นำมาบันทึกไว้ในมิวสิควีดิโอเพลงนี้ โดยพี สะเดิด ลงมือดูแลเองทุกขั้นตอนทั้งเพลงและภาพ