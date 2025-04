“จ๊ะ นงผณี” ควง “มิกซ์ เฉลิมศรี” เสิร์ฟความสวยติดแกลมแบบผิวเนียนไร้ขน ในเพลง“ถ้าพี่ไม่ชัวร์ (หนูอยากโดน…เล)” ลูกทุ่งติดแกลมที่เล่าเรื่อง “ขน” ชวนงงว่า “โดนเล” คืออะไร

จ๊ะ นงผณี มหาดไทย และมิกซ์ เฉลิมศรี BADMIXY จับมือกันปล่อยเพลงใหม่สไตล์ลูกทุ่งติดแกลม “ถ้าพี่ไม่ชัวร์ (หนูอยากโดน…เล)” ซึ่งทันทีที่ปล่อยเพลงออกมาก็กลายเป็นกระแสไวรัลไปทั่วตั้งแต่ก่อนเปิดตัว MV ด้วยเนื้อหาเร้าใจแปลกใหม่ที่กล้าพูดเรื่อง “ขน” ซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติออกมาเป็นเพลงที่ชวนให้เต้นเด้งๆ ตาม เช่น “ขนไม่มี รอให้พี่จับ” หรือ “หนังไก่ก็ไม่มีนะ… ลองลูบหนูดูไหม” พร้อมปริศนาชวนงงตั้งแต่ชื่อเพลงว่า หนูอยาก “โดนเล” ที่ว่านั้นคืออะไร จนต้องรอจ๊ะมาเฉลย“ขอบคุณแฟนเพลงทุกคนมากที่ชื่นชอบเพลง ‘ถ้าพี่ไม่ชัวร์ (หนูอยากโดน…เล)’ จนกลายเป็นกระแสตั้งแต่แค่ปล่อยทีเซอร์ เพลงนี้ยังคงเป็นเพลงลูกทุ่งที่เร้าใจชวนเต้นตามสไตล์ของจ๊ะ แต่เพิ่มความแซ่บด้วยการร่วมงานกับมิกซ์ เฉลิมศรี และเป็นการร่วมงานกับ THE KLINIQUE ซึ่งเป็นคลีนิกความงามอันดับ 1 ของเมืองไทยที่จ๊ะเองก็เป็นลูกค้า หลายคนคงได้ฟังแล้วรู้ว่าตัวเพลงพูดถึงขนที่อยู่ในชีวิตของเรา ซึ่งจ๊ะก็เอามาเล่าอย่างเปิดเผยให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติ และการกำจัดขนก็ทำให้เรามั่นใจในตัวเองด้วย ส่วนที่หลายคนสงสัยว่าหนูอยาก ‘โดนเล’ คืออะไร ก็ขอเฉลยเลยค่ะว่าหมายถึงเลเซอร์กำจัดขน อย่าคิดไปไกลค่ะ”ล่าสุด 2 สาวยังเปิดตัว MV ที่รับประกันความแซ่บ ด้วยการชวนปอป้อ ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติขวัญใจคนทั้งประเทศมาร่วมเล่น MV เป็นครั้งแรกอีกด้วยสามารถรับชมมิวสิควีดิโอเพลง “ถ้าพี่ไม่ชัวร์ (หนูอยากโดน…เล)” ของ THE KLINIQUE ได้ที่ Youtube ช่อง อีจ๊ะChannel https://youtube.com/@janongpanee?si=isygTYJzTiLVl5i- และ Music Streaming ทุกช่องทางติดตามข่าวสาร หรือ บริการอื่นๆ ของ THE KLINIQUE รวมถึงลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์พิเศษ ได้ที่ https://www.theklinique.com/และ Facebook: THE KLINIQUE#THEKLINIQUE #THEKLINIQUEsurgery #ถ้าพี่ไม่ชัวร์หนูอยากโดนเล