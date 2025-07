คืนชีพมวยไทย 5 ยก / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

ถือเป็นไอเดียที่น่าสนใจมิใช่น้อย สำหรับเวทีมวยลุมพินี ที่กำลังจะคัมแบ็คกลับมาจัดมวยไทย 5 ยก แบบคงอัตลักษณ์เดิมอีกครั้ง ซึ่งถ้าความพยายามนี้ประสบความสำเร็จ จะทำให้พวกเขากลับมาจัดชกมวยไทยแบบดั้งเดิมอีกครั้งในรอบกว่า 5 ปีย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ เวทีมวยลุมพินี เคยโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก สมัยที่พวกเขายังจัดชกมวยไทย 5 ยก และอนุญาตให้เหล่าเซียนมวยเข้าไปเลนพนันในสนามได้เหมือนกับรายการอื่นๆ ซึ่งหากใครยังจำกันได้ช่วงนั้นสังเวียนแห่งนี้มีข่าวฉาวตามหน้าสื่อหลากหลายเรื่องราวเมื่อเข้าสู่ช่วงวิกฤติไวรัสโควิด-19 สนามมวยแห่งนี้ก็หยุดจัดแข่งขันมวยไปพักใหญ่ ก่อนจะมามีข่าวใหญ่อีกทีในปี 2022 คือจับมือกับ ONE ภายใต้การบริหารงานของ ชาตรี ศิษย์ยอดธง จัดศึก ONE ลุมพินี ในรูปแบบมวยไทย 3 ยก สวมนวมเล็ก ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เรตติ้งชนะละครหลังข่าวทุกช่องเลยทีเดียวแต่ล่าสุดตามคำยืนยันของ "บิ๊กแดง" พลเอกสุชาติ แดงประไพ อดีตนายสนามมวยเวทีลุมพินี และ อดีตประธานที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก มวยไทยลุมพินี และ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ มวยไทย แพลนเนอร์ จำกัด ซึ่งปัจจุบันยังเป็นพันธมิตรที่ปรึกษาให้กับ ONE ระบุว่า เวทีมวยลุมพินี เตรียมกลับมาจัดมวยไทย 5 ยก ที่คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ดั้งเดิมอีกครั้งเพียงแค่มีข่าวออกไปไม่นาน ก็ได้รับเสียงวิจารณ์จากแฟนหมัดมวยทันที โดยหลายฝ่ายออกตัวค่อนขอดอย่างรวดเร็วในทำนองว่า เวทีลุมพินี ระหว่างกลับไปวนลูปตกต่ำเหมือนมวยไทย 5 ยก เวทีอื่นๆอย่างไรก็ตาม พลเอกสุชาติ แดงประไพ ได้ออกมายืนยันกับสื่อมวลชนอย่างชัดเจนว่า การกลับมาจัดมวยไทย 5 ยก ของเวทีลุมพินีในหนนี้ ไม่ได้จะจัดเพื่ออิงการพนันเหมือนแต่ก่อน หรือเหมือนกับเวทีอื่นๆ แต่จะจัดการชกในรูปแบบมวยไทย 5 ยก ที่อิงกติกาสากลเหมือนกับ ONE ลุมพินีในความเข้าใจแบบง่ายๆ คือ เวทีมวยลุมพินี จะจัดมวยไทยในรูปแบบ 5 ยก แต่ใช้กฎกติกา รวมถึงการตัดสิน แบบศึก ONE ลุมพินี แค่เพิ่มจาก 3 ยก มาเป็น 5 ยก และไม่ได้ทับไลน์กับรายการดังกล่าว เพราะจะจัดการแข่งขันกันคนละวัน โดยศึก ONE ลุมพินี ก็ยังคงมีคืนวันศุกร์ ถ่ายทอดสดทางช่อง 7 สี ตามเดิมแต่มวยไทยเวทีลุมพินี ที่จะกลับมาจัดชกแบบ 5 ยกนั้น "บิ๊กแดง" กำลังมองไปที่การจัดการแข่งขันในช่วงคืนวันอาทิตย์ สัปดาห์ละ 1 วัน โดยต่อไฟต์จะมีขึ้นชกกัน 7 คู่ กินเวลาถ่ายทอดสดประมาณ 2.30 ถึง 3 ชั่วโมง ที่สำคัญคือจะไม่อนุญาตให้เซียนมวยเข้าไปแทงพนัน 5/4, 3/2 กันอย่างแน่นอน นอกจากนี้จะใช้นวมที่อัปเกรดใหม่โดย แฟร์เท็กซ์ ที่ก้ำกึ่งระหว่างรวมเล็ก กับนวมใหญ่ แต่จะไม่มีปัญหาเรื่องนิ้วจิ้มตาแน่นอนในส่วนของการตัดสิน กรรมการให้คะแนน จะมีการอบรมกติกาให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน เรียกได้ว่าจะเป็นการปฏิรูปวงการมวยไทย 5 ยก ขึ้นมาใหม่ โดยจะให้การแข่งขันมวยไทยลุมพินี กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของการจัดมวยไทย 5 ยก ที่ไม่จำเป็นต้องอิงกับการพนัน และขายบัตรเข้าชมเหมือนกับ ONE ลุมพินี อีกด้วย"บิ๊กแดง" เผยเพิ่มเติมว่าตอนนี้กำลังรับสมัครโปรโมเตอร์ที่อยากจะอาสาเข้ามาจัดการแข่งขัน แต่โปรโมเตอร์ที่จะเข้ามา ต้องยอมรับกฎเกณฑ์ต่างๆ ของเวทีมวยลุมพินีให้ได้ เพราะสถานที่แห่งนี้จะไม่ได้จัดชกมวยไทย 5 ยก แบบอิงการพนัน เหมือนเวทีมวยอื่นๆ ที่จัดแข่งขันกันอยู่ในปัจจุบันขณะเดียวกัน พลเอกสุชาติ แดงประไพ ยังให้การยืนยันว่า มวยไทยลุมพินีที่จะจัดนี้ จะอิงรูปแบบการแข่งขันที่ได้มาตรฐาน โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในระดับสากล รวมถึงเป็นบันไดให้นักมวยก้าวเข้าสู่รายการ ONE ลุมพินี อย่างเป็นระบบ และก็ได้รับความร่วมมือจาก ONE ในเรื่องต่างๆ อีกด้วยสรุปคร่าวๆ ได้ว่าการที่เวทีมวยลุมพินีจะคัมแบ็คมาจัดมวยไทย 5 ยกนั้น จะมีเวที “ONE ลุมพินี” เป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงนักกีฬาไทยจากระดับท้องถิ่นสู่เวทีโลก พร้อมยกระดับมวยไทยให้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมกีฬาชั้นนำของประเทศ ที่สามารถสร้างทั้งรายได้มหาศาล และส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในระดับสากลได้อย่างยั่งยืน