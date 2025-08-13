"ตู่ นพพล" บวชถวายเป็นพระราชกุศล ได้ฉายาทางธรรม "โกมารจิตฺโต"

หลังจากที่ก่อนหน้านี้นักแสดง-ผู้จัดละครอาวุโส "ตู่ นพพล โกมารชุน" ออกมาประกาศเตรียมอุปสมบทในวันที่ 12 สิงหาคม 2568 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ล่าสุดทางเพจ "Paujinjong" ได้เผยภาพ "ตู่ นพพล" เข้าพิธีอุปสมบทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยระบุข้อความว่า "บวชแล้ว อาตู่ นพพล โกมารชุน ศิลปินแห่งชาติ เข้าพิธีอุปสมบทในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2568 ณ วัดปรางค์หลวง ได้ฉายาทางธรรมว่า โกมารจิตฺโต แปลว่า ผู้มีใจบริสุทธิ์ผ่องใส ขอเชิญทุกท่านอนุโมทนาบุญร่วมกัน"
ซึ่งงานนี้ก็มีเพื่อนๆ ในวงการบันเทิงและแฟนๆ เข้าไปร่วมอนุโมทนาบุญกันเป็นจำนวนมาก