รัฐบาลหนุนวิจัยสารไมทราไจนีนในใบกระท่อม ทำสเปรย์ลดปวด-ต้านอักเสบ เริ่มจำหน่ายกลางปี 69

รัฐบาลสนับสนุนนักวิจัยไทยสกัดสารไมทราไจนีนในใบกระท่อม ทำสเปรย์ลดปวดต้านอักเสบ ทดแทนมอร์ฟีน คาดเริ่มจำหน่ายกลางปี 69 พร้อมสนับสนุนต่อยอดพัฒนากระท่อมเป็นยากิน สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันการแพทย์ที่รักษาอาการปวดที่ค่อนข้างรุนแรงและรุนแรงมากของผู้ป่วยจะใช้ยามอร์ฟีนเพื่อรักษา และยาจัดอยู่ในกลุ่มยาแก้ปวดชนิดเสพติด (Narcotic Analgesics) รัฐบาลโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาสารสกัดใบกระท่อมออกมาในรูปแบบน้ำ ทำออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สเปรย์ใบกระท่อม แทนการรับประทานในรูปแบบยาเม็ดหรือแคปซูล ซึ่งเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านร่วมกับเทคโนโลยีของกรมวิทย์ เพื่อช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อ โดยที่ผ่านมาได้มีการศึกษาในสัตว์ทดลอง และทำในเซลล์เพาะเลี้ยงพบว่ามีประสิทธิภาพ ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมศึกษาในมนุษย์เรื่องความระคายเคือง และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2569 เป็นต้นไป
นอกจากนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังประสบความสำเร็จในการศึกษาวิจัย จนสามารถสกัดสารไมทราไจนีน (Mitragynine) ในใบกระท่อมได้ในปริมาณสูงกว่าธรรมชาติเฉลี่ย 2 เปอร์เซ็นต์ โดยสามารถสกัดได้ตั้งแต่ 10 เปอร์เซ็นต์ จนสกัดได้ความบริสุทธิ์สูงถึง 50-60 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้ง ล่าสุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สกัดสารไมทราไจนีน จนได้สารบริสุทธิ์สูงถึง 99.9 เปอร์เซ็นต์ พร้อมทั้งจัดทำเป็นสารละลายมาตรฐานความเข้มข้น 1.0501 mg/ml ภายใต้มาตรฐาน ISO 17034 เพื่อใช้ในการควบคุมมาตรฐานตัวผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปผลิต เช่น ผลิตภัณฑ์ลดอาการปวด เป็นต้น
“รัฐบาลพร้อมสนับสนุนการวิจัยพืชสมุนไพรไทยในทุกมิติ ทั้งด้านนโยบาย งานวิจัย การรักษา และการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะใบกระท่อม ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ใช้ได้จริงทางการแพทย์ ในด้านการรักษาอาการปวด ให้ได้มาตรการควบคุมความปลอดภัย พร้อมผลักดันให้เกิดความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาวิจัยพัฒนาต่อยอดกระท่อมเป็นยากิน เพื่อนำมาทดแทนมอร์ฟีน สำหรับผู้ป่วยมะเร็งต่อไป” นางสาวศศิกานต์ กล่าว