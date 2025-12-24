“มาริษา เจียรวนนท์” เปิดตัวศูนย์ฝึกอาชีพต้นแบบ

มาริษา เจียรวนนท์ ผู้ก่อตั้ง มูลนิธิเดอะบิวด์ (The BUILD Foundation) องค์กรไม่แสวงหากำไรที่มุ่งพัฒนาในด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และคนไทยคนแรกที่คว้ารางวัล Blue Cloud Award 2025 จาก China Institute in America รางวัลที่เป็น “สัญลักษณ์แห่งความหวัง” เพื่อยกย่องผู้นำที่สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ตลอดจนปลูกฝังความเป็น ‘ผู้ให้’ ให้ผลิบานในสังคม
ในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 และเพื่อมอบทั้ง ‘ของขวัญ’ และ ‘คำมั่นสัญญา’ ให้กับชุมชนในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มูลนิธิเดอะบิวด์ ได้เปิดตัว ‘BUILD Skills Lab’ ศูนย์ฝึกอาชีพต้นแบบแห่งแรก ณ โรงเรียนบ้านหมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ภายใต้ความร่วมมือกับคณะกรรมการ จิตอาสา และพันธมิตร ที่ร่วมกันสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างอาคารเรียน การปรับปรุงห้องเรียน จัดหาหลักสูตรเสริมทักษะอาชีพ ส่งเสริมด้านสื่อการเรียนการสอน มอบทุนการศึกษา การสนับสนุนด้านโภชนาการและอาหารเสริม รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชน ควบคู่กับการปลูกฝังให้เด็กๆ และชาวชุมชน
The BUILD Foundation เชื่อว่า ‘การให้’ ศาสตร์ความรู้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดต่อสังคมแบบองค์รวม เพราะเยาวชนคือ ‘อนาคต’ ที่จะกลับมาพัฒนาชุมชนของตนเอง และลดช่องว่างแห่งความเหลื่อมล้ำได้อย่างยั่งยืน