วัดสุทัศนเทพวราราม เชิญชวนบริจาคโลหิตก่อนสิ้นปี ในกิจกรรม “ส่งท้ายดี ต้อนรับปีมงคล” วันที่ 26 ธ.ค.68 ผู้ที่มาบริจาคโหิตทุกท่านจะได้รับมอบ ปูชนียวัตถุที่ระลึก “พระกริ่งวัดสุทัศน์”

วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร ร่วมกับสภากาชาดไทย ขอเชิญชวนพระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบำเพ็ญมหากุศลด้วยการ บริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา และเพื่อเป็นคลังเลือดสำรองของประเทศ
การบริจาคโลหิตในครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องในโอกาส ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2569 ภายใต้แนวคิด
“ส่งท้ายดี ต้อนรับปีมงคล” ในวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ณ ศาลาเศรษฐีทอง วัดสุทัศนเทพวราราม
เวลาในการลงทะเบียนและบริจาคโลหิต เวลา 09.00 น. – 11.00 น และ เวลา 12.00 น. – 15.00 น. พักเวลา 11.00 น. – 12.00 น.
ทั้งนี้ ผู้ที่ร่วมบริจาคโลหิตจะได้รับ ปูชนียวัตถุที่ระลึก “พระกริ่งวัดสุทัศน์” เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่
วัดสุทัศนเทพวราราม ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันประชาสัมพันธ์และแชร์ข่าวสาร เพื่อเป็นสะพานบุญในการให้ “เลือด” ซึ่งถือเป็นมหาทานอันยิ่งใหญ่ ช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วัดสุทัศนเทพวราราม
โทร. 06.3654-6854