นาวิกฯ ไทยยึดเพิ่มพื้นที่บ้านท่าเส้น-รอบกาสิโนทมอดา เคลียร์พื้นที่พบคนจีนเพียบ

นาวิกโยธินผนึกกำลังรีคอนยึดเพิ่มพื้นที่บ้านท่าเส้น-รอบกาสิโนทมอดา จ.ตราด โดยไม่สูญเสียกำลังพล หลังพบเป็นกำลังทหารกัมพูชาลักลอบเข้ามาตั้งฐานที่มั่น ใช้อาคารคาสิโนเป็นฐานบัญชาการ เพิ่มเติมกำลังทั้งพลซุ่มยิง ก่อนเข้าเคลียร์พื้นที่บ้านเรือนชาวกัมพูชาอย่างละเอียด พบมีคนจีนมากกว่า
วันนี้(20 ธ.ค.) เมื่อเวลา 16.14 น. เพจเฟซบุ๊ก Army Military Force โพสต์วิโอคลิปนาวิกโยธินไทยประสบความสำเร็จในการเข้ายึดคืนพื้นที่บริเวณบ้านท่าเส้นและพื้นที่โดยรอบกาสิโนทมอดา จังหวัดตราด โดยกำลังพลได้เข้าควบคุมและตรวจเคลียร์พื้นที่อย่างละเอียด
ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว นาวิกโยธินไทยได้ยึดถือหลักมนุษยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการทำร้ายร่างกายหรือแตะต้องทรัพย์สินใดๆ ของพลเรือนชาวกัมพูชาในพื้นที่
นอกจากนี้ ยังระบุว่า นาวิกโยธินไทยบุกยึดคืนพื้นที่บ้านท่าเส้น-คาสิโนทมอดา เจอแต่คนจีนมากกว่าคนกัมพูชา แถมป้ายร้าน-บ้าน มีแต่ภาษาจีน
ต่อมา เพจเฟซบุ๊ก Army Military Force โพสต์ภาพเพิ่มเติม พร้อมระบุว่า นาวิกโยธินผนึกกำลังรีคอน ยึดคืนพื้นที่บ้านท่าเส้น–คาสิโนทมอดา จ.ตราดได้สำเร็จ ขจัดฐานที่มั่นทหารกัมพูชา ส่วนฝ่ายไทยปลอดภัย ไม่มีการสูญเสีย
ด้าน พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า กองทัพเรือ โดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ได้ดำเนินการเข้าควบคุมและยึดคืนพื้นที่บริเวณ บ้านท่าเส้น ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด รวมถึงพื้นที่อาคาร คาสิโนทมอดา ได้สำเร็จ หลังตรวจพบว่ากำลังทหารกัมพูชาได้ลักลอบเข้ามาตั้งฐานที่มั่นในพื้นที่ดังกล่าว
จากการปฏิบัติการ พบว่าฝ่ายกัมพูชาได้ใช้อาคารคาสิโนเป็นฐานบัญชาการ มีการเพิ่มเติมกำลัง ทั้งพลซุ่มยิง จุดควบคุมพื้นที่ และส่วนปฏิบัติการควบคุมและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) และเสริมที่มั่นแข็งแรงในบริเวณโดยรอบ ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศไทย
การเข้าควบคุมพื้นที่ครั้งนี้ ทหารนาวิกโยธินได้บูรณาการกำลังร่วมกับ กองทัพอากาศ อย่างใกล้ชิด ภายใต้แผนการปฏิบัติที่รัดกุม รอบคอบ และคำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนเป็นสำคัญ ส่งผลให้สามารถเข้าควบคุมสถานการณ์และยึดพื้นที่เป้าหมายได้โดยสมบูรณ์ โดยไม่มีพลเรือนได้รับผลกระทบ
ทั้งนี้ ฝ่ายไทยไม่มีการสูญเสียกำลังพลหรือได้รับบาดเจ็บ และสามารถตรวจยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ของฝ่ายตรงข้ามได้จำนวนหนึ่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมเป็นหลักฐานตามขั้นตอนทางทหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กองทัพเรือยืนยันว่า การปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ รักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน และยึดมั่นในหลักกฎหมายระหว่างประเทศ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนติดตามข่าวสารจากแหล่งทางการ และงดการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ