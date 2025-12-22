ตร.ซิวหนุ่มพม่าควบกระบะขนยาเกือบ 3 ล้านเม็ด คาด่านโกสัมพีนคร แกะรอยรวบคู่หูร่วมแก๊งถึงเชียงใหม่อีก

กำแพงเพชร – ตำรวจกำแพงเพชร ซิวหนุ่มเมียนมาคาด่านฯโกสัมพีนคร พบควบกระบะขนยาเกือบ 3 ล้านเม็ด ค่ากว่า 100 ล้าน ล่องลงพื้นที่ชั้นใน ก่อนเค้นสอบขยายผลตามรวบคู่หูร่วมแก๊งถึงบ้านพักในเชียงใหม่อีก
วันนี้(22 ธ.ค.68) พล.ต.ต.อมรศักดิ์ เกษมก์สิริ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 6 นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พล.ต.ต. โอภาส คงเมือง ผู้บังคับการตำรวจภูธรกำแพงเพชร , พ.อ.พงศธร เมืองแก่น รอง ผอ.รมน.จ.กำแพงเพชร, ผู้แทน ป.ป.ส.ภาค 6 , ผกก.สภ.โกสัมพีนคร, ,ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ,ปลัดอำเภอผู้แทนนายอำเภอโกสัมพีนคร พร้อมเจ้าหน้าที่จุดตรวจยาเสพติดบ้านเกาะรากเสียด อ.โกสัมพีนคร นำเจ้าหน้าที่แถลงข่าวที่ห้องประชุมแม่ปิง กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ถึงการจับกุมยาเสพติดรายใหญ่ 2,989,600 เม็ด มูลค่า 105,000,000 บาท
การจับกุมยาเสพติดในครั้งนี้มีขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดตรวจยาเสพติดบ้านเกาะรากเสียด อ.โกสัมพีนคร กำลังปฏิบัติหน้าที่เมื่อ 15 ธ.ค.ที่ผ่านมา กระทั่งนายรุ่ง รักษาสิน ชาวเมียนมา อายุ 41 ปี ขับรถยนต์กระบะสีขาว แผ่นป้ายทะเบียน ยม6117 เชียงใหม่ เข้ามาที่จุดตรวจ เจ้าหน้าที่เห็นสิ่งของต้องสงสัยบริเวณกระบะท้าย จึงเรียกให้หยุดและขอทำการตรวจค้น
ผลการตรวจค้นพบหลังรถบรรทุกยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 2,989,600 เม็ด สอบถามเบื้องต้นให้การยอมรับว่าได้รับจ้างจากผู้ค้าทางภาคเหนือให้นำส่งให้ลูกค้าในพื้นที่ชั้นใน เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวสืบสวนขยายผล และต่อมาได้ทำการจับกุม นายป๊อก สัญชาติเมียนมา อายุ 45 ปี พร้อมกับ นายตานทุน ในบ้านพักที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้ร่วมกันกระทำความผิดขับรถนำ ลักลอบขนยาบ้าเข้ามาในเมืองชั้นใน แต่นายตานทุน ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้ทำการแจ้งสิทธิ และแจ้งข้อกล่าวผู้ต้องหาทั้ง 3 คน พร้อมของกลางรถยนต์ โทรศัพท์มือถือ และยาเสพติดส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกำหมายและจะได้ทำการสอบสวนขยายผลนำตัวผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป