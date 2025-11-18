สกัดจับยกขบวน! ก๊วนวังเจ้าควบกระบะ 4 คันขนแรงงานเถื่อนอัดมาแน่นเป็นปลากระป๋องกว่าครึ่งร้อย

กำแพงเพชร - ทั้ง ตม.-ตชด.34-ทหาร กอ.รมน.-ตำรวจโกสัมพีนคร สนธิกำลังไล่ล่า/ดักสกัดจับก๊วนวังเจ้า ควบกระบะ 4 คัน ขนแรงงานต่างด้าวชาวพม่ามาเป็นขบวน แบบอัดมาเป็นปลากระป๋องทุกคันทั้งแน่นห้องโดยสาร-นอนเรียงท้ายกระบะคลุมผ้าใบ 58 ราย เตรียมส่งเข้าเมืองใหญ่ตามออเดอร์
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร (ตม.), ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34, เจ้าหน้าที่ทหาร กอ.รมน.จ.กำแพงเพชร, ตำรวจ สภ.โกสัมพีนคร ได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ผ่านเส้นทางอุทยานคลองวังเจ้า ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร เย็นวันที่ 17 พ.ย. 68 จึงได้ร่วมกันวางแผนจัดกำลังขับรถสกัดตามเส้นทางที่คาดว่ารถขนแรงงานต่างด้าวจะผ่าน
กระทั่งพบรถต้องสงสัย 4 คัน ขับติดตามกันมาด้วยความเร็วสูง ในพื้นที่หมู่ 22 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร เจ้าหน้าที่ฯ จึงได้ขับรถไล่ติดตามพร้อมแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและเข้าจับกุม พบผู้ต้องหาชาวไทยเป็นคนขับทั้งหมด 4 ราย ทั้งหมดเป็นคน ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก คือ 1. นายเสกสรร อายุ 44 ปี 2. นายนิพนธ์ อายุ 46 ปี อยู่บ้าน ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า 3. นายสุรเดช อายุ 29 ปี 4. นายนิเวศน์ อายุ 32 ปี
และรถกระบะ 4 คัน ซึ่งได้ขนแรงงานต่างด้าวเมียนมาจนเต็มทุกคัน ทั้งนั่งในห้องโดยสาร และนอนเรียงอัดกันมาท้ายกระบะรถแล้วใช้ผ้าใบคลุมปิดมาอย่างมิดชิด รวม 58 คน เป็นชาย 37 คน และหญิง 21 คน
สอบสวนคนขับรถกระบะขนแรงงานต่างด้าวทั้ง 4 คันให้การรับสารภาพว่าจะขนแรงงานทั้งหมดเข้าเมืองใหญ่ตามออเดอร์ ซึ่งตำรวจจะขยายผลต่อว่าจะนำไปส่งตามจุดใดบ้าง และใครเป็นคนว่าจ้าง ส่วนแรงงานต่างด้าวทั้งหมด 58 คน ได้คุมตัวไปลงบันทึกประวัติสอบปากคำ ที่ สภ.โกสัมพีนคร ก่อนจะทำการผลักดันให้ออกนอนประเทศต่อไป