พุ่งไม่หยุดแรงงานเถื่อน ทหาร ฉก.ลาดหญ้า รวบพม่า 162 ราย จ่าย 6.5หมื่น เข้าไทยหวังไปทำงานมาเลฯ

ทหาร ฉก.ลาดหญ้า กกล.สุรสีห์ รวบแรงงานเถื่อนกลางป่า 162 ชีวิต ค่าหัวพุ่ง 6.5 หมื่น แลกทำงานมาเลเซีย
เมื่อวันที่ 20 ต.ค.68 นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อม พล.ต.ณัฏฐพงศ์ อัศวินวงศ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ในฐานะ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากชุดปฏิบัติการข่าวในพื้นที่ ว่าจะมีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจำนวนมากในพื้นที่ชายแดน จ.กาญจนบุรี เข้ามายังพื้นที่ตอนใน
จึงสั่งการให้ พ.อ.พรรณศักย์ เพรียวพานิช ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29 ในฐานะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ พร้อมด้วย พ.อ.ปิยะเณศร์ ภัทรศาศวัตวงษ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า จัดกำลังพลร่วมกับ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 135, สถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิ, และฝ่ายปกครองอำเภอทองผาภูมิ ร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางที่ได้รับแจ้ง
ต่อมาเวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าพบบุคคลลักษณะคล้ายต่างด้าวผิดกฎหมายจำนวนมาก หลบซ่อนตัวอยู่บริเวณชายป่า ม.5 บ.หินแหลม ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี จึงได้นำกำลังเข้าทำการตรวจสอบ พบกลุ่มบุคคลต่างด้าวผิดกฎหมายสัญชาติเมียนมา จำนวน 162 คน (ชาย 102 คน, หญิง 60 คน) ซึ่งทั้งหมดไม่สามารถสื่อสารภาษาไทย และไม่มีเอกสารประจำตัวที่ทางราชการออกให้ เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวไว้ทั้งหมด
จากการซักถามผ่านล่าม ทราบว่า บุคคลต่างด้าวผิดกฎหมายทั้งหมด เดินทางมาจาก รัฐยะไข่ ประเทศเมียนมา ลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติ บ้านบ่อญี่ปุ่น อ.สังขละบุรี หลังจากนั้นใช้เส้นทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางน้ำ เลี่ยงจุดตรวจจุดสกัดของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าสู่พื้นที่ตอนใน โดยทั้งหมดสารภาพว่าต้องการลักลอบหลบหนีเข้าไปทำงานในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร และอีกจำนวนหนึ่งจะเดินทางต่อไปยังประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะจ่ายค่าจ้างให้กับนายหน้าที่จัดหาแรงงานจำนวนคนละ 30,000 - 65,000 บาทต่อคน โดยจะเสียค่าใช้จ่ายเมื่อถึงปลายทาง