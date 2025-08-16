รวบอีกแรงงานเมียมาร์ 20 คน นั่งรถหนีเข้าไทย คนขับสารภาพได้ค่าจ้าง 1.5 หมื่นบาท

จับทุกวัน.! ทหาร-ตร.-ปค. สนธิกำลังจับขบวนการ ขนแรงงานเมียนมา ผิดกฎหมาย ลอบทำงานในไทยด้านกาญจนบุรีกว่า 20 คน คนขับเผยได้ค่าจ้าง 1.5 หมื่นบาท
เมื่อวันที่ 16 ส.ค.68 พล.ต.อัษฎาวุธ ปันยารชุน ผู้บัญชาการกองพลหารราบที่ 9 ในฐานะ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ พร้อมด้วย นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับแจ้งจากสายข่าวในพื้นที่ ว่าจะมีการลักลอบขนแรงงานงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ในพื้นที่ ชายแดน จ.กาญจนบุรี เข้ามายังพื้นที่ตอนใน
จึงได้สั่งการให้ พ.อ.พรรณศักย์ เพรียวพานิช ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29 ในฐานะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ พร้อมด้วย พ.อ.ปิยะเณศร์ ภัทรศาศวัตวงษ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ นำกำลังพลร่วมกับ ร้อย.ตชด.135, ร้อย.ตชด.136, สภ.ไทรโยค, สภ.ทองผาภูมิ, ฝ่ายปกครอง อ.ไทรโยค และ ฝ่ายปกครอง อ.ทองผาภูมิ ทำการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและลาดตระเวนซุ่มเฝ้าตรวจ เพื่อสกัดกั้นขบวนการขนแรงงานผิดกฎหมายดังกล่าว
กระทั่งเวลา 11.00 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัด บริเวณ จุดตรวจร่วมไทรโยค บ้านพุองกะ ม.4 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี สังเกตพบรถยนต์กระบะ ตามที่ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าว จึงได้ให้สัญญาณหยุดรถเพื่อตรวจสอบ พบ นายมินทดา (ไม่มีชื่อสกุล) อายุ 44 ปี สัญชาติ เมียนมา เป็นผู้ขับขี่รถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน ผข 7045 ราชบุรี ในขณะที่กำลังพูดคุยสอบถาม เจ้าหน้าที่สังเกตภายในห้องโดยสารรถยนต์กระบะคันดังกล่าว พบกลุ่มบุคคลลักษณะคล้ายต่างด้าวจำนวน 10 คน จึงได้ทำการขอตรวจสอบเอกสารประจำตัวที่ทางราชการออกให้ แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่สามารถแสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ได้ จากการสอบถาม นายมินทดาฯ สารภาพว่า ตนได้รับการว่าจ้างด้วยเงินจำนวน 15,000 บาท ให้มารับกลุ่มบุคคลต่างด้าวผิดกฎหมายกลุ่มนี้บริเวณ บ้านท่าแพ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพื่อลักลอบหลบหนีเข้าไปทำงานในพื้นที่ตอนใน โดยกลุ่มบุคคลต่างด้าวผิดกฎหมายใช้เส้นทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางน้ำ อ้อมจุดตรวจจุดสกัดของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ซึ่งจะเสียค่าจ้างให้กับนายหน้าคนละ จำนวน 10,000 บาท (จ่ายเมื่อถึงปลายทาง) แต่ถูกจับกุมได้เสียก่อน เจ้าหน้าที่จึงได้จัดทำข้อมูลประวัติ และนำตัวผู้กระทำความผิดทั้งหมดส่ง สภ.ไทรโยค เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อีกรายเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบใน เวลา 22.30 น. วานนี้ ( 15 ส.ค.) ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงกำลังร่วมกันลาดตระเวนซุ่มเฝ้าตรวจ บริเวณ บ้านเกริงกระเวีย ม.2 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี สังเกตพบรถยนต์กระบะต้องสงสัยขับเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าว จากนั้นมีกลุ่มบุคคลเดินออกมาจากป่าและกำลังจะขึ้นรถยนต์กระบะ เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อทำการตรวจสอบ พบ นายสมชาย (ไม่ชื่อสกุล) อายุ 26 ปี สัญชาติเมียนมา เป็นผู้ขับขี่รถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน กล 2306 กาญจนบุรี ให้การสารภาพว่า ตนได้รับการว่าจ้างด้วยเงิน จำนวน 10,000 บาท ให้มารับกลุ่มบุคคลต่างด้าวผิดกฎหมายจำนวน 10 คน เข้าไปส่งในพื้นที่ตอนใน อ.เมืองกาญจนบุรี ซึ่งทั้งหมดเดินทางมาจาก จ.ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ใช้เส้นทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางน้ำ หลบเลี่ยงจุดตรวจจุดสกัดของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง โดยจะเสียค่าจ้างให้กับนายหน้าคนละ จำนวน 15,000 บาท (จ่ายเมื่อถึงปลายทาง) แต่ถูกจับกุมได้เสียก่อน เจ้าหน้าที่จึงได้จัดทำข้อมูลประวัติ และนำตัวผู้กระทำความผิดทั้งหมดส่ง สภ.ทองผาภูมิ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป