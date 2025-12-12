จนท.เค้นสอบสแกมเมอร์เคเคปาร์คซุกบ้านกลางกำแพงเพชร รับต้องทำยอด 50,000 ดอลล์แลกเงินหมื่นบาท

กำแพงเพชร - จนท.จับแยก-เค้นสอบ สแกมเมอร์ชาวต่างชาติ หนีออกจากเคเคปาร์คเมียวดีซุกเต็มบ้านกลางกำแพงเพชร รอข้ามไทยผ่านลาวเข้ากัมพูชาต่อ..รับแต่ละวันต้องโทร.ลวงเหยื่ออย่างต่ำ 15 ราย ทำยอด 50,000 ดอลล์ แลกเงินหมื่นบาท
กรณีเจ้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร เข้าตรวจค้น-จับกุม สแกมเมอร์ชาวต่างชาติรวม 20 คน ประกอบด้วย สัญชาติแอฟริกา 15 คน นามิเบีย 4 คน และซิมบับเว 1 คน ที่อยู่ภายในบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ 8 ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อเย็นวานนี้ (11 ธ.ค.68)
ซึ่งทั้งหมดมีหนังสือเดินทางถูกต้อง แต่วีซ่าและการอนุญาตพำนักในราชอาณาจักรได้สิ้นสุดลงแล้ว เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาในฐานความผิด “เป็นบุคคลต่างด้าวได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด
จากนั้น ได้มีการนำตัวมายังสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองกำแพงเพชร เพื่อทำการสอบสวนการดำเนินคดี
เบื้องต้นทราบว่าชาวต่างชาติดังกล่าวเป็นแก๊งสแกมเมอร์ที่หลบหนีมาจาก kk park เมียวดี เมียนมา ซึ่งถูกทหารเมียนม่าบุกปราบ-วางระเบิดทำลายอาคาร สนง.จนได้รับความเสียหาย จึงหนีข้ามมายังประเทศไทยทาง อำเภอพบพระ จังหวัดตาก แล้วเดินข้ามเขามาพักที่บ้านผาผึ้ง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก และเดินทางต่อตามเส้นทางธรรมชาติจนถึงเขตอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
จากนั้นมีรถมารับ แล้วนำมาพักไว้ที่บ้านหลังเกิดเหตุ โดยมีเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวเป็นผู้ให้ที่พักพิง และจะมีรถมารับชาวต่างชาติทั้ง 20 คน เพื่อเดินทางต่อเพื่อไปยังประเทศปลายทางกัมพูชา โดยผ่านเส้นทางประเทศลาว แต่ถูกจับได้ก่อน
ล่าสุดวันนี้ (12 ธ.ค.68) เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร ,ตำรวจท่องเที่ยว,ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกำแพงเพชร ,สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) กำแพงเพชร ร่วมกันสอบปากคำชาวต่างด้าวทั้งหมดอย่างละเอียด
เพื่อคัดแยกว่าเป็นเหยื่อที่ถูกกหลอกมาหรือพวกแก๊งสแกมเมอร์ ซึ่งจะขยายผลว่าเชื่อมโยงกับเครือข่ายอะไรบ้าง เข้ามาในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรครั้งนี้วัตถุประสงค์คืออะไร เจาะจงมาหรือแค่ทางผ่าน
เบื้องต้นจากการสอบถามข้อมูลกับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ได้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ผ่านล่ามว่า ใน 1 วันจะต้อง โทรหาเหยื่อ ให้ได้ 15 ราย และต้องทำยอดให้ได้เงิน 50,000 ดอลลาร์ แล้วจะได้ส่วนแบ่ง 10,000 บาท
ขณะที่ทำงานอยู่ใน กลุ่มสแกมเมอร์ชาวต่างชาติ ทั้งหมดจะถูกยึดพาสปอร์ต แต่หากทำยอดได้ จึงได้พาสปอร์ตคืนมา
ขณะที่เช้าวันเดียวกันนี่ เจ้าของบ้านที่ให้ที่พักพิงได้เดินทางเข้ามาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มเติม ซึ่งก็เดินหลบสื่อมวลชนเข้าห้องสอบสวนโดยยังไม่ให้ข้อมูลใดๆ.