“ไผ่ ลิกค์” ลงพื้นที่ท่าขุนราม–นครชุม กำแพงเพชร เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก ย้ำ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้( 6 พ.ย.)จากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง จากอิทธิพลของร่องมรสุม ส่งผลให้หลายพื้นที่ในจังหวัดกำแพงเพชรประสบปัญหาน้ำป่าไหลหลาก และปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นรอการระบาย นายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร พรรคกล้าธรรม(กธ.)ได้ลงพื้นที่ตำบลท่าขุนราม อำเภอนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม

โดยนายไผ่ กล่าวระหว่างการลงพื้นที่ว่า ตนจะอยู่เคียงข้างพี่น้องทุกคน และจะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้ให้เร็วที่สุด พร้อมทั้งได้พูดคุยสอบถามถึงความต้องการเร่งด่วนของชาวบ้าน และสั่งการให้ทีมงานประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก และบริหารจัดการน้ำในเขื่อนอย่างใกล้ชิด รวมถึงเตรียมเครื่องมือและกำลังคนเพื่อเข้าช่วยเหลือในจุดที่ได้รับผลกระทบหนัก

“ผมขอให้พี่น้องท่าขุนรามและนครชุม สู้ๆ อย่าท้อแท้กับสถานการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้น เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน หากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนในด้านใด สามารถแจ้งมาทางทีมงานของผมได้ทันที เพื่อฟื้นฟูและช่วยเหลือประชาชนให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด และระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลัน รวมถึงสัตว์มีพิษในพื้นที่น้ำท่วมด้วย”นายไผ่ กล่าวทิ้งท้าย








