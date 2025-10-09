2 ล็อตร่วม 400 ล้าน!ตร.กำแพงเพชร สกัดจับยาบ้ารวมเกือบ 10 ล้านเม็ด

กำแพงเพชร – ผบช.ภ.6 นำเจ้าหน้าที่แถลงโชว์ผลงาน ตร.กำแพงเพชร จับยานรก 2 ล็อต 2 คดี เกือบ 10 ล้านเม็ด คิดเป็นมูลค่าร่วมๆ 400 ล้าน ล็อตหนึ่งขนมากับกระบะหลุดถึงลานกระบือ สายตรวจเจอพิรุธไล่สกัดจนได้ อีกล็อตซุกข้างทางหนีด่านฯคลองขลุง
วันนี้(9 ต.ค.) พล.ต.ท.กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ผบช.ภ.6, พล.ต.ต.โอภาส คงเมือง ผบก.ภ.กำแพงเพชร, นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าฯกำแพงเพชร ,พ.อ.พงศธร เมืองแก่น รอง ผอ.รมน.กำแพงเพชร, นายอำเภอคลองขลุง, นายอำเภอลานกระบือ, ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร, ตำรวจภูธรลานกระบือ, ตำรวจภูธรคลองขลุง, ส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว การจับกุมยาเสพติดรายใหญ่ 2 คดี ยึดของกลางยาบ้า 9,800,000 เม็ด มูลค่าเกือบ 400 ล้านบาท
คดีแรก เกิดขึ้นขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ สภ.ลานกระบือ (ชุดจับกุม) ออกตรวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2568 เวลาประมาณ 00.30 น. พบรถยนต์กระบะอีซูซุ สีเทา ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้านหน้า แต่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้านหลัง มีพฤติการณ์ น่าสงสัย จึงได้เรียกให้หยุด
แต่ผู้ขับขี่รถยนต์กระบะคันดังกล่าวไม่ยอมหยุดรถ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม จึงได้ติดตามและสามารถสกัดกระบะคันดังกล่าวไว้ได้ ตรวจสอบภายในรถยนต์พบวิทยุสื่อสาร จำนวน 1 เครื่อง และยาบ้าบรรจุอยู่ในกระสอบ จำนวน 46 กระสอบ รวม 9,200,000 เม็ด ควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ 3 ราย
คดีที่ 2 เกิดขึ้นขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คลองขลุง ได้ตั้งจุดตรวจ เพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติด ขนแรงงานต่างด้าว และการกระทำผิดกฎหมายอื่น บริเวณ ถนนสายวังแขม - ขาณุวรลักษบุรี ม.1 ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ซึ่งเป็นเส้นทางเลี่ยงถนนพหลโยธิน ไป อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
ต่อมา เวลาประมาณ 17.00 น.(19 ก.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.กำแพงเพชร พบวัตถุต้องสงสัย บรรจุอยู่ในกระสอบปุ๋ย 3 กระสอบ และ ถุงพลาสติก สีดำ 1 ถุง ซุกซ่อนอยู่ในไร่อ้อย ริมถนนสายหนองโสน – บึงลาด ม.3 ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร (ซึ่งเป็นเส้นทางที่แยกออก ก่อนถึงบริเวณจุดตรวจ ของสภ.คลองขลุง)
เมื่อเจ้าหน้าที่จึงได้เดินทางไปตรวจสอบพบ กระสอบปุ๋ย และ ถุงพลาสติก สีดำ วางไว้อยู่บริเวณที่เกิดเหตุ ภายในบรรจุยาบ้ารวม 600,000 เม็ด ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดตรวจยึด คาดว่าเป็นยาบ้าที่คนร้ายนำมาวางไว้ เพราะได้รับแจ้งรถนำทางลักลอบขนยาเสพติด ที่ขับไปเจอด่านตรวจของ สภ.คลองขลุง ก่อน
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดตรวจยึดจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน จว.กำแพงเพชร ทำการ ตรวจสอบยาบ้าของกลาง และได้ตรวจยึดยาบ้าของกลาง ส่ง พงส.สภ.คลองขลุง ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป