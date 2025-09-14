คุมเข้มยาเสพติดชายแดนด้านตะวันตก รวบหนุ่มเมืองกรุงคาด่าน ขนยาเสพติดจากพม่าเข้าไทย

ยาเสพติดทะลักชายแดนฝั่งตะวันตกทหาร- ตร.- ปค. สนธิกำลัง รวบชายวัย 52 คาด่าน สารภาพรับค่าจ้าง 1 หมื่น ลอบขนยาเสพติด จากฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งยาบ้า และ เมทแอมเฟตามีน มูลค่ากว่า 1.4 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 14 ก.ย.68 นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อม พล.ต.อัษฎาวุธ ปันยารชุน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ในฐานะ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ เปิดเผยว่า ทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากชุดปฏิบัติการข่าวในพื้นที่ ว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดน จ.กาญจนบุรี เข้ามายังพื้นที่ตอนใน
จึงสั่งการให้ พ.อ.พรรณศักย์ เพรียวพานิช ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29 ในฐานะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ พร้อมด้วย พ.อ.ปิยะเณศร์ ภัทรศาศวัตวงษ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า จัดกำลังพลร่วมกับ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 135, ฝ่ายปกครองอำเภอทองผาภูมิ และ สถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิ ทำการตั้งจุดตรวจจุดสกัด ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง บริเวณ จุดตรวจร่วมสามแยกทองผาภูมิ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
โดยเมื่อเวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจร่วมสามแยกทองผาภูมิ พบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ yamaha รุ่น fino สีดำ ขาว ฟ้า หมายเลขทะเบียน 1 กก 1513 กาญจนบุรี ขับขี่มาจาก อ.สังขละบุรี จึงให้สัญญาณหยุดรถเพื่อตรวจสอบ พบชายอายุประมาณ 50 ปี ขี่มาพร้อมกับสัมภาระ ลักษณะต้องสงสัย จึงสอบถาม โดยผู้ขับขี่ให้การเป็นพิรุธจึงขออนุญาตตรวจค้นสัมภาระ และตรวจรถจักรยานยนต์ในเวลาต่อมา ทราบชื่อ นายสุทธิพงษ์ อายุ 52 ปี ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน 504/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแคเขตบางแค กรุงเทพมหานคร
จากการตรวจค้นรถและสัมภาระอย่างละเอียด พบสิ่งผิดกฎหมายและของกลางยาเสพติด ประกอบด้วย
1. เมทแอมเฟตามีนชนิดเม็ด (ยาบ้า) บรรจุในห่อพลาสติก มัดด้วยเทปใสพลาสติก จำนวน 5 มัด รวมยาบ้าทั้งสิ้น จำนวน 10,000 เม็ด
2. เมทแอมเฟตามีน ชนิดแผ่นหรือเกร็ด หรือไอซ์ บรรจุถุงซิปใส จำนวน 6 ถุง ห่อมาในผ้า ยัดมาในเฟรมรถบริเวณด้านหน้าและด้านกลางของรถ รวมไอซ์ทั้งสิ้น จำนวน 768.40
3.รถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ ผู้ต้องหาแจ้งว่าเป็นรถของภรรยาตนที่อยู่บ้านตามบ้านเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนที่กรุงเทพมหานคร มาใช้ในการก่อเหตุ เบื้องต้นตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด ไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด
สำหรับพฤติการณ์ของนายสุทธิพงษ์ผู้ต้องหา ได้ให้การว่า ตนติดต่อกับเจ้าของยาเสพติด ทางแอปพลิเคชันไลน์ โดยใช้ชื่อว่า “ฉางฟง” หลักจากนั้นเมื่อตนเดินทางมาถึง อ.สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี วานนี้ (13 ก.ย.)
นายฉางฟง ได้ให้ลูกน้องมาพบตนแล้วพาไปที่พักซึ่งไม่ทราบว่าที่ใด
จากนั้น นายฉางฟง ได้นำยาเสพติดมาให้ตน ตนจึงนำไปซุกซ่อนบริเวณเฟรมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กก กาญจนบุรี 1513 และนอนพักค้างคืนที่บ้านของลูกน้องนายฟง จำนวน 1 คืน ต่อมาเช้าวันที่ 14 ก.ย.68 จึงขับขี่รถจักรยานยนต์ออกจากที่พักมาตามถนนหมายเลข 323 เพื่อนำยาเสพติดไปส่งให้กับผู้ซื้อในเขตพื้นที่ อ.เมืองกาญจนบุรี
โดย นายฉางฟง จะแจ้งสถานที่นัดหมายส่งยาเสพติดอีกครั้งเมื่อตนเดินทางไปถึง อ.เมืองกาญจนบุรี หากตนส่งมอบยาเสพติดสำเร็จ จะได้ค่าจ้างเป็นเงิน จำนวน 10,000 บาท นายสุทธิพงษ์ ให้การยอมรับว่าตนกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมาหลายครั้งแล้ว โดยล่าสุดพึ่งพ้นโทษและออกมาจากเรือนจำเมื่อปี พ.ศ 2564
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายสุทธิพงษ์ พร้อมของกลางทั้งหมด ส่ง สภ.ทองผาภูมิ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป