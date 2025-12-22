“พรรคโอกาสใหม่”เปิดตัวที่กาฬสินธุ์คึกคัก “ประภาส”แม่ทัพอีสานประกาศ “มีเรา ไม่มีมืด”

กาฬสินธุ์-เปิดตัว “พรรคโอกาสใหม่” สุดคึกคัก “ประภาส” แม่ทัพอีสานประกาศ “มีเรา ไม่มีมืด” ชูนโยบายใช้ไฟฟรี 300 บาท ส่งเสริมติดโซล่าร์รูฟครอบครัวยากจนใช้ไฟฟรีตลอดชีวิตดูแลตั้งเกิดจนตาย “ท้องปุ๊บ ดื่มนมปั๊บ” และ 1 หมู่บ้าน 1 รถเกี่ยวข้าว-สีข้าว ลดภาระลดต้นทุนให้กับเกษตรกร
วันนี้(22 ธ.ค.) ที่สำนักงาน “วิไลพร นิพัฒน์” พรรคโอกาสใหม่ ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ นายประภาส ยงคะวิสัย หรือ “แอสป้า” แม่ทัพภาคอีสานพรรคโอกาสใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ที่พรรคโอกาสใหม่ ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ หัวหน้าพรรคโอกาสใหม่ ได้เปิดตัวที่ทำการพรรคฯ อย่างเป็นทางการ โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคฯ แกนนำพรรคฯมีนางวิไลพร นิพัฒน์ อดีต รองนายก อบจ.กาฬสินธุ์ ว่าที่ผู้สมัคร สส.กาฬสินธุ์ เขต 5 มีว่าที่ผู้สมัคร สส.ทั่วประเทศ และประชาชนร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
โดยในการเปิดตัวครั้งนี้ ตน“ประภาส ยงคะวิสัย” ในฐานะแม่ทัพภาคอีสานได้รับเกียรติให้ขึ้นเวที เพื่อพูดถึงแนวทางการสู้ศึกเลือกตั้งในภาคอีสาน รวมถึงนโยบายดีๆของพรรคโอกาสใหม่ที่เป็นประโยชน์ แก้ปัญหาปากท้อง สร้างรายได้ให้กับประชาชนด้วย โดยเฉพาะสโลแกน “มีเราไม่มีมืด”
นายประภาส กล่าวว่า คำว่ามีเรา ไม่มีมืดนั้น คือ เรื่องแรก มีพรรคโอกาสใหม่แล้วจะมีแสงสว่างตามมา มีโอกาสใหม่ที่ไหน แสงสว่างอยู่ที่นั้น เนื่องจากพรรคมีนโยบายใช้ไฟฟรี 300 บาท ส่งเสริมติดโซล่าร์รูฟครอบครัวยากจนใช้ไฟฟรีตลอดชีวิต ซึ่งเป็นระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ โดยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารบ้านเรือนหรือโรงงาน เพื่อเปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าใช้เอง ซึ่งเป็นการลดค่าไฟ
นายประภาส กล่าวต่อว่า นอกจากนี้พรรคโอกาสใหม่ยังมีนโยบายที่สำคัญอีกคือ เราจะดูแลตั้งเกิดจนตาย ท้องปุ๊บ ดื่มนมปั๊บ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็กไทยสมองใส เป็นแพทย์ เป็นหมอทุกคน ท้องละหมื่น เกิดละแสน ตายละล้าน
นอกจากนี้ยังมีนโยบายที่จะสามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร คือ 1 หมู่บ้าน 1 รถเกี่ยวข้าวสีข้าว ซึ่งจะเป็นการช่วยลดภาระ ช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี
นายประภาส กล่าวอีกว่า วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาสู่พรรคโอกาสใหม่ อย่างไรก็ตามในการเลือกตั้งครั้งนี้ ตนเชื่อมั่นว่าจะได้รับโอกาสจากพี่น้องประชาชนในภาคอีสาน และมั่นใจว่าจะสามารถปักธงสส.ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ เขต 5 และในพื้นที่ภาคอีสานครบทุกเขตที่ลงสมัครอย่างแน่นอน