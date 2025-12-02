กัมพูชาร้องแรงงานเขมรที่กลับจากไทยเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะเพิ่มรายได้

MGR ออนไลน์ - กระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพของกัมพูชาได้เรียกร้องให้อดีตแรงงานข้ามชาติชาวเขมรที่เดินทางกลับจากไทย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทางเทคนิคและอาชีวศึกษาทั่วประเทศของรัฐบาล เพื่อพัฒนาทักษะให้ได้งานที่มีค่าตอบแทนที่สูงขึ้น และปรับปรุงความเป็นอยู่ในเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีมากขึ้น
ซุน เมษา โฆษกกระทรวงแรงงานฯ ได้เรียกร้องให้ผู้ที่เดินทางกลับประเทศที่ยังไม่มีทักษะวิชาชีพเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฟรีสำหรับเยาวชนจากครอบครัวยากจนและเปราะบาง 1.5 ล้านคน ที่เป็นโครงการเรือธงของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต
“หากคุณยังไม่มีทักษะและกำลังประสบปัญหาในการหารายได้ที่เหมาะสม ได้โปรดเข้าร่วมเรียนรู้ทักษะทางอาชีพเหล่านี้ เมื่อเรามีทักษะ รายได้ของเราก็จะเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เมื่อมีทักษะแล้วแต่ไม่ต้องการทำงานให้คนอื่น คุณก็ยังสามารถเริ่มต้นธุรกิจของคุณเองได้ ภายใต้โครงการฝึกอบรมของนายกรัฐมนตรี คุณสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ” ซุน เมษา ระบุ
ซุน เมษา กล่าวว่าการฝึกฝนทักษะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนามาตรฐานการครองชีพ การสร้างความมั่นคงในการทำงาน การเพิ่มผลผลิต และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ
เขากล่าวเสริมว่าเพื่อให้มีรายได้ที่สูงขึ้น แรงงานข้ามชาติที่กลับประเทศต้องเตรียมความพร้อมด้านทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวิสาหกิจขนาดใหญ่ บริษัท และโรงงานต่างๆ ยังคงขยายการลงทุนในกัมพูชา และต้องการแรงงานที่มีทักษะ
คำเรียกร้องของโฆษกกระทรวงแรงงานนี้มีขึ้นขณะที่กระทรวงยังคงจัดงานนิทรรษการจ้างงาน ประกันสังคม และการฝึกอาชีพทั่วประเทศ และงานมหกรรมจัดหางานครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่จ.เสียมราฐ ในวันที่ 6-7 ธ.ค. หลังจากจัดงานในจ.พระตะบอง และจ.บันเตียเมียนเจย เมื่อเร็วๆ นี้.