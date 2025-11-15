หลี่เฉียงเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ กรุงปักกิ่ง

สำนักข่าวซินหัว-- วันศุกร์ (14 พ.ย.) หลี่เฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ
หลี่กล่าวว่าจีนและไทยนั้นผูกพันกันดังครอบครัว โดยจีนยินดีจะรักษาการแลกเปลี่ยนระดับสูงกับไทย เสริมสร้างมิตรภาพการเป็นเพื่อนบ้านที่ดี สนับสนุนกันและกันอย่างแน่วแน่ และกระชับความร่วมมืออันเป็นประโยชน์ร่วมกัน เพื่อบรรลุผลลัพธ์เพิ่มเติมในการสร้างประชาคมจีน-ไทยที่มีอนาคตร่วมกัน และส่งมอบผลประโยชน์แก่ประชาชนของสองประเทศอย่างดียิ่งขึ้น
หลี่กล่าวถึงความเกื้อหนุนกันทางเศรษฐกิจของสองประเทศ โดยจีนพร้อมเดินหน้าขยับขยายการค้าทวิภาคีและการลงทุนสองทางกับไทยต่อไป รวมถึงขยับขยายความร่วมมือด้านใหม่ๆ เช่น เศรษฐกิจสีเขียว ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการบินอวกาศ
ขณะที่ความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์และความรู้สึกร่วมทางวัฒนธรรมของจีนและไทยจะเป็นโอกาสในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านต่างๆ เช่น วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อวางรากฐานอันมั่นคงสำหรับมิตรภาพระหว่างประชาชนของสองประเทศ
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตรัสว่าไทยและจีนมีมิตรภาพอันดีกันมาอย่างยาวนาน และความร่วมมือทวิภาคีในด้านต่างๆ ได้สัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรม โดยไทยชื่นชมความสำเร็จอันโดดเด่นของจีนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตลอดหลายปีที่ผ่านมา และยินดีจะเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนฉันมิตรกับจีน กระชับความร่วมมือเชิงปฏิบัติ และก้าวไปข้างหน้าด้วยกันบนวิถีทางของการพัฒนาร่วมกัน