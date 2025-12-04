เปิดโฉมใหม่ CROSS VIBE BANGKOK SRINAKARIN พร้อมให้บริการแล้ว ด้วยสไตล์สดใหม่และบรรยากาศเต็มพลัง

วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2568 ณ Cross Vibe Bangkok Srinakarin ถ.ศรีนครินทร์ ซ.40 เขตประเวศ กรุงเทพฯ ได้จัดงานเปิดตัวบรรยากาศใหม่ของโครงการบนถนนศรีนครินทร์ ภายใต้แนวคิด “STAY. CHILL. ENJOY.” พร้อมนำเสนอภาพลักษณ์ใหม่ที่ผสานความทันสมัยเข้ากับเอกลักษณ์เฉพาะตัว สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับย่านศรีนครินทร์อย่างมีสไตล์และเต็มไปด้วยชีวิตชีวา พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในฤดูกาลท่องเที่ยวที่กำลังมาถึง
ช่วงเช้าเริ่มต้นด้วย พิธีบวงสรวงศาลและองค์พระพรหมหน้าโรงแรม เพื่อความร่มเย็นเป็นสุข ตามด้วยพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กิจการ ก่อนเข้าสู่พิธีเปิดโรงแรมอย่างเป็นทางการ ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารเข้าร่วม ประกอบด้วย คุณพรทิพย์ ปัญญาสกุลวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท, คุณประวีณ ปัญญาสกุลวงศ์ กรรมการบริหาร, คุณประวิตร ปัญญาสกุลวงศ์ กรรมการผู้จัดการ, Mr.Jihong An ผู้อำนวยการบริหาร, คุณสาธิต หมันสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ, Mr.Ramneek Lamba ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมครอสไวบ์ กรุงเทพ ศรีนครินทร์ ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่านร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง
ศรีนครินทร์ในมิติใหม่… เติมเต็มสไตล์และแรงบันดาลใจ จาก โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว เดิม ซึ่งเป็นโรงแรมที่ได้รับความนิยมย่านศรีนครินทร์ ได้รับการพลิกโฉมครั้งใหญ่สู่แบรนด์ไลฟ์สไตล์รุ่นใหม่ “ครอสไวบ์กรุงเทพศรีนครินทร์” (Cross Vibe Bangkok Srinakarin) พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ในฐานะโรงแรมไลฟ์สไตล์ครบวงจรที่ผสมผสานดีไซน์ร่วมสมัย ความคุ้มค่า และความสะดวกสบายในแบบคนเมืองยุคใหม่
โรงแรมหลังปรับปรุงใหม่นี้โดดเด่นด้วยห้องพักดีไซน์ทันสมัย จำนวน 196 ห้อง พร้อมด้วย ห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์สมัยใหม่ มากถึง 7 ห้อง สามารถรองรับทั้งงานสัมมนา งานองค์กร และกิจกรรมหลากรูปแบบ ด้วยที่ตั้งบนถนนศรีนครินทร์ใกล้ศูนย์การค้าและย่านธุรกิจสำคัญของกรุงเทพฯ ทำให้การเดินทางเพื่อธุรกิจหรือการพักผ่อนในโซนกรุงเทพฯ ตะวันออกง่ายดายและคล่องตัวยิ่งขึ้น
ครอสไวบ์กรุงเทพศรีนครินทร์ ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นักเดินทางรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายและไลฟ์สไตล์ทันสมัย ด้วยทำเลที่สามารถเดินถึงทั้งซีคอน สแควร์และ พาราไดซ์ พาร์ค อีกทั้งยังรายล้อมด้วยประสบการณ์ท้องถิ่น สุดคึกคัก ที่ตลาดนัดสวนรถไฟ รวมถึงสวนหลวง ร.9 ที่เป็นแหล่งออกกำลังกายยอดนิยมของคนเมือง เดินทางเพียง 25 นาทีจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ 5 นาทีไป สถานี MRT ในระยะเดินถึง
ครอสไวบ์กรุงเทพศรีนครินทร์ พร้อมนำเสนอประสบการณ์ แบบร่วมสมัยที่ผสานฟังก์ชันและดีไซน์ไว้อย่างลงตัว และตอบโจทย์นักเดินทางทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งการทำงาน การท่องเที่ยว และ การพักผ่อนในทุกช่วงเวลา