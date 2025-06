กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ชวนช้อปสินค้าคุณภาพ ในงาน “เพชรสมุทรคีรี สินค้าดีจากพื้นถิ่น คืนสู่ชีวิตที่ดีของทุกคน Goods from Here, Good for All” ที่พาราไดซ์ พาร์ค 2 - 6 ก.ค. นี้

ช้อปสนุก สุขทุกโมเมนต์ !! กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เฟ้นของดีของเด็ด ทั้งอาหารทะเล สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้า BCG และ สินค้า Soft Power กว่า 50 ร้านค้า มาให้ช้อปในงาน “เพชรสมุทรคีรี สินค้าดีจากพื้นถิ่น คืนสู่ชีวิตที่ดีของทุกคน Goods from Here, Good for All” ระหว่างวันที่ 2 - 6 กรกฎาคม 2568 ณ ลานรอยัล พาร์ค พลาซ่า ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร โดยวันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2568 เริ่มเวลา 10.30 - 21.00 น. และวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2568 เริ่มเวลา 10.00 - 21.00 น.​สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและช่องทางการค้าให้กับผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 รวมถึงยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าเกษตร สามารถสร้างมูลค่าการค้า ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์คุณภาพของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยภายในงาน ประกอบด้วย• โซนสินค้าคุณภาพ: เลือกซื้อสินค้า BCG อาหารแปรรูป สินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และสินค้าหัตถกรรม จากผู้ผลิตในท้องถิ่นโดยตรง• โซนเจรจาธุรกิจ: เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พบปะ เจรจาธุรกิจ และสร้างเครือข่ายกับผู้ซื้อ เชื่อมโยงธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น• กิจกรรมส่งเสริมการขาย: สนุกกับการช้อปปิ้ง พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ• การแสดงมินิคอนเสิร์ต: พบกับการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ที่จะมาสร้างความเพลิดเพลินให้กับทุกคนในงานงานนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ชาวกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง จะได้สัมผัสกับเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี พร้อมส่งต่อความสุขและคุณค่าของสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน